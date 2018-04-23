Застрявший в стене дома седан Acura продадут за один доллар

На сайте объявлений Craigslist выставили на продажу седан Acura TL 1997 года за один доллар. По непонятной причине он врезалась в дом и продавец готов отдать машину любому, кто сможет ее самостоятельно отбуксировать. Об этом сообщает Jalopnik.

В описании к объявлению, которое уже удалено с сайта, указано, что авария случилась несколько дней назад. Во время инцидента никто не пострадал. Однако причины произошедшего не уточняются.

В середине января текущего года в американском городе Санта-Ана произошла необычная авария: водитель седана Nissan врезался в стоматологическую клинику, которая находится на последнем этаже двухэтажного здания.

По информации правоохранительных органов, водитель превысил скорость, не справился с управлением и врезался в ограждение. В результате удара машина подлетела и пробила стену клиники.