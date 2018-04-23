Машину отдадут тому, кто самостоятельно ее отбуксирует

Пульс

Застрявший в стене дома седан Acura продадут за один доллар

75c1102d20505667031bddb515bee493baad04cf
23 апреля 2018

На сайте объявлений Craigslist выставили на продажу седан Acura TL 1997 года за один доллар. По непонятной причине он врезалась в дом и продавец готов отдать машину любому, кто сможет ее самостоятельно отбуксировать. Об этом сообщает Jalopnik.

[Машины, которые попали в аварию, едва успев покинуть автосалон](https://motor.ru/selector/livefastdie.htm)

Машины, которые попали в аварию, едва успев покинуть автосалон

В описании к объявлению, которое уже удалено с сайта, указано, что авария случилась несколько дней назад. Во время инцидента никто не пострадал. Однако причины произошедшего не уточняются.

В середине января текущего года в американском городе Санта-Ана произошла необычная авария: водитель седана Nissan врезался в стоматологическую клинику, которая находится на последнем этаже двухэтажного здания.

По информации правоохранительных органов, водитель превысил скорость, не справился с управлением и врезался в ограждение. В результате удара машина подлетела и пробила стену клиники.

Когда авария — это красиво

Автомобильные аварии, превращенные в искусство

Теги:
Acura
Новости по теме
26 марта 2018
Пытаясь сдать на права, девушка протаранила здание, где сдают на права
15 января 2018
Седан врезался в стоматологию. На втором этаже