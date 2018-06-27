Португальцы построили трековый спорткар с «фордовским» мотором

Португальская компания Adamastor начала продажи своей первой модели — среднемоторного спорткара P003RL. Трековая модель, допущенная до дорог общего пользования, предлагается с «фордовскими» агрегатами — от «турбочетверки» до атмосферника V6.

В основе двухдверки лежит трубчатая стальная рама, соответствующая регламенту FIA, с независимой двухрычажкой спереди и сзади. Кузов машины выполнен из композита с добавлением углепластиковых деталей. Длина P003RL составляет 4200 миллиметров, высота — 1200, ширина — 1990 миллиметров. Масса спорткара — 850 килограммов.

Моторная гамма представлена двигателями объемом от 2,0 до 3,5 литра. Они могут сочетаться с механической, роботизированной и секвентальной коробкой передач. Отдача агрегатов не сообщается, однако известно, что показатель удельной мощности спорткара варьируется от 264 до 529 лошадиных сил на тонну.

В список оснащения Adamastor P003RL входит регулируемая подвеска и тормозные механизмы с шести- или четырехпоршневыми суппортами.

Конкурентом Adamastor можно считать трековый E 10 от британской Zenos. Спорткар оснащается 2,3-литровым «фордовским» турбомотором EcoBoost, развивающим 350 лошадиных сил и 475 Нм крутящего момента, а также шестиступенчатой «механикой». Соотношение мощности к массе при этом достигает 500 сил на тонну.