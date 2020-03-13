Трехдверный Range Rover стал серийным

От обычного Range Rover трёхдверный Adventum Coupe отличается не только отсутствием задних дверных проемов: кузов внедорожника от передней до задней стойки отформован вручную из алюминиевых листов — нетронутыми остались только капот, крылья и крышка багажник.

В дизайне интерьера учтены пожелания заказчика: для отделки использовали натуральную кожу, твид, тиковое дерево и овечью шерсть. Но этим, конечно же, никто клиентов не ограничивает. Они вправе выбирать цвета, рисунок прострочки, наносить тиснения и вышивки и многое другое.