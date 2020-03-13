Трехдверный Range Rover стал серийным

От обычного Range Rover трёхдверный Adventum Coupe отличается не только отсутствием задних дверных проемов: кузов внедорожника от передней до задней стойки отформован вручную из алюминиевых листов — нетронутыми остались только капот, крылья и крышка багажник.
В дизайне интерьера учтены пожелания заказчика: для отделки использовали натуральную кожу, твид, тиковое дерево и овечью шерсть. Но этим, конечно же, никто клиентов не ограничивает. Они вправе выбирать цвета, рисунок прострочки, наносить тиснения и вышивки и многое другое.
Первый экземпляр Adventum Coupe выкрашен в белый Artic White, сочетающийся с салоном из красной кожи наппа. Пол внедорожника целиком изготовлен из тиковых планок, швы между которыми повторяют оттенок кузова; основой служит влагостойкая фанера из дерева окуме, произрастающего в Африке. В багажнике внедорожника есть два зонта с кожаными ручками.
Под капотом Adventum Coupe установлен 5,0-литровый V8 с компрессором, развивающий 525 лошадиных сил и 625 Нм крутящего момента. Начальная цена машины — 270 000 евро, что эквивалентно 22 миллионам рублей. Постройка трехдверного Range Rover в среднем занимает полгода.
Проект Niels van Roij Design стал ответом на отказ Land Rover от производства Range Rover SV Coupe. Трехдверный внедорожник представили в 2018 году на Женевском автосалоне и планировали выпустить ограниченным тиражом в 999 экземпляров по цене 240 000 фунтов стерлингов каждый. Однако позднее из-за рекордных убытков и сокращения спроса на люксовые автомобили в Китае компания решила не запускать SV Coupe в серию.