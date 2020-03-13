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11:13

Трехдверный Range Rover стал серийным

Студия Niels van Roij Design представила первый экземпляр Adventum Coupe

Алексей Носаченко
Лондонская студия Niels van Roij Design представила первый экземпляр трехдверного Range Rover, получившего название Adventum Coupe. Таких внедорожников построят всего 100 штук; они будут отличаться оригинальным кузовом и полом, целиком выполненным из тика — дерева, применяемого для отделки яхт.

От обычного Range Rover трёхдверный Adventum Coupe отличается не только отсутствием задних дверных проемов: кузов внедорожника от передней до задней стойки отформован вручную из алюминиевых листов — нетронутыми остались только капот, крылья и крышка багажник.

В дизайне интерьера учтены пожелания заказчика: для отделки использовали натуральную кожу, твид, тиковое дерево и овечью шерсть. Но этим, конечно же, никто клиентов не ограничивает. Они вправе выбирать цвета, рисунок прострочки, наносить тиснения и вышивки и многое другое.

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Первый экземпляр Adventum Coupe выкрашен в белый Artic White, сочетающийся с салоном из красной кожи наппа. Пол внедорожника целиком изготовлен из тиковых планок, швы между которыми повторяют оттенок кузова; основой служит влагостойкая фанера из дерева окуме, произрастающего в Африке. В багажнике внедорожника есть два зонта с кожаными ручками.

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Под капотом Adventum Coupe установлен 5,0-литровый V8 с компрессором, развивающий 525 лошадиных сил и 625 Нм крутящего момента. Начальная цена машины — 270 000 евро, что эквивалентно 22 миллионам рублей. Постройка трехдверного Range Rover в среднем занимает полгода.

Проект Niels van Roij Design стал ответом на отказ Land Rover от производства Range Rover SV Coupe. Трехдверный внедорожник представили в 2018 году на Женевском автосалоне и планировали выпустить ограниченным тиражом в 999 экземпляров по цене 240 000 фунтов стерлингов каждый. Однако позднее из-за рекордных убытков и сокращения спроса на люксовые автомобили в Китае компания решила не запускать SV Coupe в серию.