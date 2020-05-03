Продажи новых автомобилей в России упали впервые с начала года

Февральское падение – первое в 2020 году. В январе автомобильный рынок, вопреки ожиданиям, вырос на 1,8 процента, до 102,1 тысячи экземпляров. По словам председателя комитета автопроизводителей Йорга Шрайбера, падение рынка в последний месяц было ожидаемо. Шрайбер подчеркнул, что полноценно о ситуации можно будет судить только в следующем месяце, когда АЕБ выпустит совокупные результаты продаж всех брендов за первые три месяца текущего года.
В свежей статистике не отражено количество проданных машин BMW по причине глобального решения баварского автопроизводителя изменить периодичность публикаций этих данных на ежеквартальную. Без учета этой информации, за январь и февраль в стране реализовали 218 442 новых автомобиля, что на 0,5 процента меньше, чем за два первых месяца 2019 года.
Лидером по объемам продаж в России по-прежнему остается Lada, которая реализовала в феврале 25 002 автомобиля. Это на семь процентов меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. На втором месте Kia, спрос на автомобили которой сократился на четыре процента, до 17 107 штук. Замыкает тройку Hyundai с результатом 14 368 реализованных машин (рост на один процент). Следом идут Renault, увеличивший продажи на 19 процентов, до 10 123 автомобилей, и Toyota (8239 штук, +17 процентов).
|Модель
|Февраль 2020 года
|Февраль 2019 года
|Разница
|1. Lada Granta
|9 559
|10 574
|-1 015
|2. Kia Rio
|8 367
|7 102
|1 265
|3. Lada Vesta
|8 107
|7 960
|147
|4. Hyundai Creta
|6 636
|6 085
|551
|5. Hyundai Solaris
|4 453
|4 449
|4
|6. Volkswagen Polo
|3 966
|3 825
|141
|7. Toyota RAV4
|3 684
|1 826
|1 858
|8. Volkswagen Tiguan
|2 924
|2 462
|462
|9. Lada Largus
|2 790
|3 075
|-285
|10. Renault Logan
|2 657
|2 307
|350
|11. Nissan Qashqai
|2 608
|2 068
|540
|12. Toyota Camry
|2 425
|2 973
|-548
|13. Lada 4x4
|2 246
|2 631
|-385
|14. Kia Sportage
|2 192
|2 456
|-264
|15. Mitsubishi Outlander
|2 047
|1 926
|121
|16. Renault Duster
|2 043
|2 394
|-351
|17. Renault Sandero
|2 019
|1 796
|223
|18. Nissan X-Trail
|1 986
|2 299
|-313
|19. Skoda Rapid
|1 958
|2 487
|-529
|20. Renault Kaptur
|1 747
|1 938
|-191
|21. Mazda CX-5
|1 618
|1 408
|210
|22. Skoda Octavia
|1 574
|1 693
|-119
|23. Hyundai Tucson
|1 570
|2 135
|-565
|24. Kia Optima
|1 553
|1 713
|-160
|25. Lada XRay
|1 538
|1 924
|-386
Лидером по темпам роста в феврале стал Changan, дилеры которого продали 431 автомобиль – это на 534 процента больше прошлогоднего результата. На втором месте Suzuki, увеличившая продажи на 192 процента, до 621 штуки, и Haval: 1220 реализованных автомобиля, +127 процентов.