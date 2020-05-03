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5 марта, 16:59

Продажи новых автомобилей в России упали впервые с начала года

В феврале спрос на легковые машины сократился на 2,2 процента

Дилерский центр Mitsubishi
Лиза Будрина
В феврале 2020 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 2,2 процента по сравнению с тем же месяцем 2019 года – до 119 073 штук. Однако данная картина, отраженная в отчете Ассоциации европейского бизнеса, не является полной, так как не все автопроизводители раскрывают данные о ежемесячных продажах.

Февральское падение первое в 2020 году. В январе автомобильный рынок, вопреки ожиданиям, вырос на 1,8 процента, до 102,1 тысячи экземпляров. По словам председателя комитета автопроизводителей Йорга Шрайбера, падение рынка в последний месяц было ожидаемо. Шрайбер подчеркнул, что полноценно о ситуации можно будет судить только в следующем месяце, когда АЕБ выпустит совокупные результаты продаж всех брендов за первые три месяца текущего года.

В свежей статистике не отражено количество проданных машин BMW по причине глобального решения баварского автопроизводителя изменить периодичность публикаций этих данных на ежеквартальную. Без учета этой информации, за январь и февраль в стране реализовали 218 442 новых автомобиля, что на 0,5 процента меньше, чем за два первых месяца 2019 года.

Лидером по объемам продаж в России по-прежнему остается Lada, которая реализовала в феврале 25 002 автомобиля. Это на семь процентов меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. На втором месте Kia, спрос на автомобили которой сократился на четыре процента, до 17 107 штук. Замыкает тройку Hyundai с результатом 14 368 реализованных машин (рост на один процент). Следом идут Renault, увеличивший продажи на 19 процентов, до 10 123 автомобилей, и Toyota (8239 штук, +17 процентов).

МодельФевраль 2020 годаФевраль 2019 годаРазница
1. Lada Granta9 55910 574-1 015
2. Kia Rio8 3677 1021 265
3. Lada Vesta8 1077 960147
4. Hyundai Creta6 6366 085551
5. Hyundai Solaris4 4534 4494
6. Volkswagen Polo3 9663 825141
7. Toyota RAV43 6841 8261 858
8. Volkswagen Tiguan2 9242 462462
9. Lada Largus2 7903 075-285
10. Renault Logan2 6572 307350
11. Nissan Qashqai2 6082 068540
12. Toyota Camry2 4252 973-548
13. Lada 4x42 2462 631-385
14. Kia Sportage2 1922 456-264
15. Mitsubishi Outlander2 0471 926121
16. Renault Duster2 0432 394-351
17. Renault Sandero2 0191 796223
18. Nissan X-Trail1 9862 299-313
19. Skoda Rapid1 9582 487-529
20. Renault Kaptur1 7471 938-191
21. Mazda CX-51 6181 408210
22. Skoda Octavia1 5741 693-119
23. Hyundai Tucson1 5702 135-565
24. Kia Optima1 5531 713-160
25. Lada XRay1 5381 924-386

Лидером по темпам роста в феврале стал Changan, дилеры которого продали 431 автомобиль это на 534 процента больше прошлогоднего результата. На втором месте Suzuki, увеличившая продажи на 192 процента, до 621 штуки, и Haval: 1220 реализованных автомобиля, +127 процентов.