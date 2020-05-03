Продажи новых автомобилей в России упали впервые с начала года

Февральское падение – первое в 2020 году. В январе автомобильный рынок, вопреки ожиданиям, вырос на 1,8 процента, до 102,1 тысячи экземпляров. По словам председателя комитета автопроизводителей Йорга Шрайбера, падение рынка в последний месяц было ожидаемо. Шрайбер подчеркнул, что полноценно о ситуации можно будет судить только в следующем месяце, когда АЕБ выпустит совокупные результаты продаж всех брендов за первые три месяца текущего года.

В свежей статистике не отражено количество проданных машин BMW по причине глобального решения баварского автопроизводителя изменить периодичность публикаций этих данных на ежеквартальную. Без учета этой информации, за январь и февраль в стране реализовали 218 442 новых автомобиля, что на 0,5 процента меньше, чем за два первых месяца 2019 года.