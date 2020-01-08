Самые ожидаемые автомобили 2020 года

Модели, с которыми нам уже не терпится познакомиться поближе

Прошедший 2019 год запомнится выступлениями сторонников борьбы с климатическими изменениями, демонизацией двигателей на углеводородном топливе и, конечно же, громкими премьерами. В строй вернулся уже «оцифрованный» Land Rover Defender, Chevrolet Corvette променял капот размером с Техас на среднемоторную компоновку, Aston Martin выпустил кроссовер, а Volkswagen ID.3 заложил основу целого семейства моделей на электрической тяге. Наконец, в 2019-м ещё ярче проявились тенденции, характерные для всей отрасли: создание мегаконцернов и отказ ряда автопроизводителей от дальнейшей разработки двигателей внутреннего сгорания. Каким будет 2020-й, мы не рискнём предположить. Но он точно не будет скучным. По крайней мере, недостатка в новинках не ожидается. Вот лишь часть из них — самая интересная.