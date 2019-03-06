Продажи автомобилей в России упали впервые за 22 месяца

Звание самой популярной модели российского рынка с ноября прошлого года удерживает Lada Granta. В феврале продажи модели выросли почти на четыре тысячи экземпляров, тогда как остальные машины показали либо отрицательную динамику, либо совсем незначительный рост.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в феврале 2019 года
|Место
|Модель
|Февраль 2019 год
|Февраль 2018 год
|Разница
|1.
|Lada Granta
|10 574
|6 861
|3 713
|2.
|Lada Vesta
|7 960
|8 456
|-496
|3.
|Kia Rio
|7 102
|8 979
|-1 877
|4.
|Hyundai Creta
|6 085
|5 937
|148
|5.
|Hyundai Solaris
|4 449
|4 600
|-151
|6.
|Volkswagen Polo
|3 825
|3 924
|-99
|7.
|Lada Largus
|3 075
|3 412
|-337
|8.
|Toyota Camry
|2 973
|2 145
|828
|9.
|Lada 4x4
|2 631
|2 678
|-47
|10.
|Skoda Rapid
|2 487
|2 821
|-334
|11.
|VW Tiguan
|2 462
|2 523
|-61
|12.
|Kia Sportage
|2 456
|2 469
|-13
|13.
|Renault Duster
|2 394
|3 659
|-1 265
|14.
|Renault Logan
|2 307
|2 367
|-60
|15.
|Nissan X-Trail
|2 299
|1 709
|590
|16.
|Hyundai Tucson
|2 135
|1 311
|824
|17.
|Nissan Qashqai
|2 068
|1 882
|186
|18.
|Renault Kaptur
|1 938
|2 667
|-729
|19.
|Mitsubishi Outlander
|1 926
|1 587
|339
|20.
|Lada XRay
|1 924
|1 917
|7
|21.
|Toyota RAV4
|1 826
|2 060
|-234
|22.
|Kia Ceed
|1 816
|1 539
|277
|23.
|Renault Sandero
|1 796
|2 358
|-562
|24.
|Kia Optima
|1 713
|1 229
|484
|25.
|Skoda Octavia
|1 693
|1 776
|-83
Остальные представители «Топ-5» по сравнению с прошлым месяцем остались на своих позициях. После «Гранты» следуют «Веста», Kia Rio, Hyundai Creta и Solaris. Из них продажи относительно февраля 2018-го выросли только у «Креты», но всего на 148 машин.
В феврале марка Lada продала в общей сложности 27 тысяч машин – на один процент меньше, чем в том же месяце прошлого года. Количество реализованных Kia не изменилось (17 тысяч), а автомобили Hyundai купили на шесть процентов больше – 14,2 тысячи штук.
За весь прошлый год в России реализован 1 800 591 автомобиль – на 12,8 процента больше, чем в 2017-м. Эксперты АЕБ воздерживаются от прогнозов, как поведет себя рынок в дальнейшем. Однако отмечают, что «перспектива не выглядит слишком обнадеживающей».