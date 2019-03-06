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15:07

Продажи автомобилей в России упали впервые за 22 месяца

В феврале россияне купили почти на пять тысяч машин меньше

В феврале продажи новых автомобилей в России упали впервые за последние 22 месяца. Рынок сократился на 3,6 процента (или 4771 штуку) – до 128 406 машин. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса.

Звание самой популярной модели российского рынка с ноября прошлого года удерживает Lada Granta. В феврале продажи модели выросли почти на четыре тысячи экземпляров, тогда как остальные машины показали либо отрицательную динамику, либо совсем незначительный рост.

Топ-25 наиболее продаваемых моделей в феврале 2019 года
МестоМодельФевраль 2019 годФевраль 2018 годРазница
1.Lada Granta10 5746 8613 713
2.Lada Vesta7 9608 456-496
3.Kia Rio7 1028 979-1 877
4.Hyundai Creta6 0855 937148
5.Hyundai Solaris4 4494 600-151
6.Volkswagen Polo3 8253 924-99
7.Lada Largus3 0753 412-337
8.Toyota Camry2 9732 145828
9.Lada 4x42 6312 678-47
10.Skoda Rapid2 4872 821-334
11.VW Tiguan2 4622 523-61
12.Kia Sportage2 4562 469-13
13.Renault Duster2 3943 659-1 265
14.Renault Logan2 3072 367-60
15.Nissan X-Trail2 2991 709590
16.Hyundai Tucson2 1351 311824
17.Nissan Qashqai2 0681 882186
18.Renault Kaptur1 9382 667-729
19.Mitsubishi Outlander1 9261 587339
20.Lada XRay1 9241 9177
21.Toyota RAV41 8262 060-234
22.Kia Ceed1 8161 539277
23.Renault Sandero1 7962 358-562
24.Kia Optima1 7131 229484
25.Skoda Octavia1 6931 776-83
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Остальные представители «Топ-5» по сравнению с прошлым месяцем остались на своих позициях. После «Гранты» следуют «Веста», Kia Rio, Hyundai Creta и Solaris. Из них продажи относительно февраля 2018-го выросли только у «Креты», но всего на 148 машин.

В феврале марка Lada продала в общей сложности 27 тысяч машин – на один процент меньше, чем в том же месяце прошлого года. Количество реализованных Kia не изменилось (17 тысяч), а автомобили Hyundai купили на шесть процентов больше – 14,2 тысячи штук.

За весь прошлый год в России реализован 1 800 591 автомобиль – на 12,8 процента больше, чем в 2017-м. Эксперты АЕБ воздерживаются от прогнозов, как поведет себя рынок в дальнейшем. Однако отмечают, что «перспектива не выглядит слишком обнадеживающей».

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