Продажи автомобилей в России упали впервые за 22 месяца

Остальные представители «Топ-5» по сравнению с прошлым месяцем остались на своих позициях. После «Гранты» следуют «Веста», Kia Rio, Hyundai Creta и Solaris. Из них продажи относительно февраля 2018-го выросли только у «Креты», но всего на 148 машин.

В феврале марка Lada продала в общей сложности 27 тысяч машин – на один процент меньше, чем в том же месяце прошлого года. Количество реализованных Kia не изменилось (17 тысяч), а автомобили Hyundai купили на шесть процентов больше – 14,2 тысячи штук.

За весь прошлый год в России реализован 1 800 591 автомобиль – на 12,8 процента больше, чем в 2017-м. Эксперты АЕБ воздерживаются от прогнозов, как поведет себя рынок в дальнейшем. Однако отмечают, что «перспектива не выглядит слишком обнадеживающей».