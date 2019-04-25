В Африке построили Nissan GT-R с передним и задним антикрылом

Гоночная команда Franco Scribante Racing из Южной Африки показала Nissan GT-R для скоростного подъема на гору, построенный в сотрудничестве с Dodson Motorsport. Спорткар получил аэродинамический обвес с передним и задним антикрылом, а также ряд доработок, позволивших улучшить его мощностные характеристики.