В Африке построили Nissan GT-R с передним и задним антикрылом

Спроектировать массивное «оперение» для Nissan GT-R помогла австралийская Dynamic Aero Solutions. Она же провела его виртуальное аэродинамическое тестирование CFD (вычислительная гидродинамика). В результате двухдверка получила карбоновый сплиттер и переднее антикрыло, огромный диффузор, а также трёхэлементное заднее антикрыло. Эффективность обвеса проверят в начале следующего месяца на мероприятии Simola Hillclimb.
Под капотом Nissan GT-R установлена сильно модифицированная «шестерка» 3.8 с двумя турбонагнетателями. Для гонки мощность автомобиля составляет 1600 сил, но в пике агрегат может выдавать все 2200.
В 2018 году Volkswagen рассказал, как настраивал аэродинамику электрического спортпрототипа ID. R для гонки «Пайкс Пик». Первым этапом стало создание масштабной модели гоночной машины с модульной конструкцией кузова, чтобы быстро менять отдельные элементы. Всего для ID. R на 3D-принтере напечатали около 2000 деталей.