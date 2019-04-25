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10:36

В Африке построили Nissan GT-R с передним и задним антикрылом

Двигатель двухдверки выдает 2200 лошадиных сил

Гоночная команда Franco Scribante Racing из Южной Африки показала Nissan GT-R для скоростного подъема на гору, построенный в сотрудничестве с Dodson Motorsport. Спорткар получил аэродинамический обвес с передним и задним антикрылом, а также ряд доработок, позволивших улучшить его мощностные характеристики.
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Спроектировать массивное «оперение» для Nissan GT-R помогла австралийская Dynamic Aero Solutions. Она же провела его виртуальное аэродинамическое тестирование CFD (вычислительная гидродинамика). В результате двухдверка получила карбоновый сплиттер и переднее антикрыло, огромный диффузор, а также трёхэлементное заднее антикрыло. Эффективность обвеса проверят в начале следующего месяца на мероприятии Simola Hillclimb.

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Под капотом Nissan GT-R установлена сильно модифицированная «шестерка» 3.8 с двумя турбонагнетателями. Для гонки мощность автомобиля составляет 1600 сил, но в пике агрегат может выдавать все 2200.

Аэродинамические испытания Volkswagen ID. R

В 2018 году Volkswagen рассказал, как настраивал аэродинамику электрического спортпрототипа ID. R для гонки «Пайкс Пик». Первым этапом стало создание масштабной модели гоночной машины с модульной конструкцией кузова, чтобы быстро менять отдельные элементы. Всего для ID. R на 3D-принтере напечатали около 2000 деталей.

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