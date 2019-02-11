Американцы превратили пикап Ford F-150 в фастбек

Автомастерская Michigan Vehicle Solutions представила аэродинамический кунг Aero X для пикапов Ford F-150, дизайн которого вдохновлен «Мустангом». Уникальная запатентованная конструкция не допускает протечек, а также удобна в использовании. Компания обещает, что подобные кунги адаптируют и для пикапов других производителей.