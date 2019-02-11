Американцы превратили пикап Ford F-150 в фастбек

Aero X целиком выполнен из крашеного стеклопластика. Кунг оборудован подъемной дверцей, солнцезащитными жалюзи, внутренней подсветкой, дополнительным стоп-сигналом, замком. По бокам установлены секции из закаленного стекла с тонировкой.
Дополнительно Aero X можно дооснастить спойлером, вентилируемыми боковыми стеклами и встроенными динамиками. Начальная цена кунга составляет 3995 долларов или 262 200 рублей по текущему курсу. Накладку можно установить на пикапы F-150 с грузовой платформой длиной 168 или 198 сантиметров.
В начале февраля Ford представил обновленную линейку тяжелых пикапов F-Series Super Duty. В гамме двигателей модели появилась бензиновая «восьмерка» объемом 7,3 литра, совмещенная с 10-диапазонным «автоматом». Кроме того, в список оснащения пикапов вошли электронные системы, призванные упростить вождение машин с прицепом.