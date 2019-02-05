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18:02

Ford добавил обновленному тяжелому пикапу F-Series мотор 7.3 V8

Топовый вариант модели обзаведется самым мощным бензиновым V8 в классе

Компания Ford представила обновленный тяжелый пикап F-Series Super Duty. Модель получила пересмотренную гамму двигателей, новый «автомат» и систему, облегчающую движение задним ходом с прицепом систему – Pro Trailer Backup Assist.

Базовые версии модели будут оснащать 6,2-литровой «восьмеркой». Кроме него, в линейке есть модернизированный 6,7-литровый дизель Power Stroke и новая бензиновая «восьмерка» объемом 7,3 литра. Топовый агрегат должен стать «самым мощным бензиновым V8 в классе». Все двигатели работают в паре с новым, усиленным 10-диапазонным «автоматом» TorqShift с переключателем режимов работы и эксклюзивным механизмом отбора мощности для управления навесным оборудованием.

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Упростить вождение пикапов с прицепом призвана основанная на камерах система Pro Trailer Backup Assist и функция Trailer Reverse Guidance, подсказывающая, куда нужно повернуть руль при движении задним ходом. Обе системы совместимы с различными типами прицепов, в том числе жилыми модулями и с S-образным коленом.

В список оснащения Ford F-Series Super Duty входит точка доступа 4G Wi-Fi с поддержкой одновременного подключения до 10 устройств, система удержания в полосе, предотвращения столкновений с функцией экстренного торможения и определения пешеходов, беспроводная зарядка и порт USB-C.

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У пикапов слегка изменились бамперы, решетка радиатора и рисунок головной светодиодной оптики, а также дизайн дверцы грузовой платформы и фонарей. В отделке интерьера модели используется натуральная кожа, дерево, алюминий и замша.

Поставки обновленных машин в дилерские центры по всей Америке начнутся осенью этого года.

Ранее Ram представил самую роскошную версию пикапов линейки HD нового поколения — 2500 и 3500 — под названием Laramie Longhorn Edition. Они отличаются отделкой салона кожей с естественной лицевой поверхностью и деревом, а также хромированным декором экстерьера.

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