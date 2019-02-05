Ford добавил обновленному тяжелому пикапу F-Series мотор 7.3 V8

У пикапов слегка изменились бамперы, решетка радиатора и рисунок головной светодиодной оптики, а также дизайн дверцы грузовой платформы и фонарей. В отделке интерьера модели используется натуральная кожа, дерево, алюминий и замша.

Поставки обновленных машин в дилерские центры по всей Америке начнутся осенью этого года.

Ранее Ram представил самую роскошную версию пикапов линейки HD нового поколения — 2500 и 3500 — под названием Laramie Longhorn Edition. Они отличаются отделкой салона кожей с естественной лицевой поверхностью и деревом, а также хромированным декором экстерьера.