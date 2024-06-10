В каких регионах России автомобили доступнее для жителей

Что касается Hyundai Solaris, то, помимо Дальнего Востока, легче всего его купить жителям Северо-Западного (19,4) и Уральского (21,5) ФО. Дольше всех копить приходится жителям Приволжского (27,1), Центрального (25,9) и Южного федеральных округов (29).

В январе машины резко стали менее доступными для россиян. В декабре подержанную отечественную машину можно было купить за 18,5 зарплаты, а в начале года — уже за 20,8. Индекс доступности иномарок вырос с 23,2 до 26,6. Весной ситуация стабилизировалась из-за роста медианной зарплаты и небольшого снижения цен. В марте индекс российского автомобиля опустился до 18,2 пункта, а иномарки — до 23,4.