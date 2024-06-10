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Опубликовано 10 июня 2024, 12:11
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В каких регионах России автомобили доступнее для жителей

В среднем отечественная машина весной стоила 18,2 месячной зарплаты
Перечислены регионы России, где проще всего накопить на автомобиль. Меньше всего копить на Lada Vesta либо Hyundai Solaris приходится жителям Дальневосточного округа, подсчитали в «Авто.ру» совместно с hh.ru. Флагман АвтоВАЗа обойдется в 12,8 местных зарплат, а южнокорейский «бюджетник» — в 17,9. При этом весной автомобили в целом стали слегка доступнее для россиян, утверждают аналитики.
В каких регионах России автомобили доступнее для жителей
© Chery Ростокино
Мария Руцкая

Около 16 месяцев потребуется откладывать зарплату жителям Северо-Восточного округа, чтобы приобрести Lada Vesta. Чуть дольше — 16,6 месяца — придется копить в Уральском ФО.

Наименее доступной Vesta оказалась в Южном федеральном округе, где на нее приходится 22,2 средних зарплаты. На втором и третьем местах с конца — Приволжский (20,8) и Центральный (20,7) округа.

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Что касается Hyundai Solaris, то, помимо Дальнего Востока, легче всего его купить жителям Северо-Западного (19,4) и Уральского (21,5) ФО. Дольше всех копить приходится жителям Приволжского (27,1), Центрального (25,9) и Южного федеральных округов (29).

В январе машины резко стали менее доступными для россиян. В декабре подержанную отечественную машину можно было купить за 18,5 зарплаты, а в начале года — уже за 20,8. Индекс доступности иномарок вырос с 23,2 до 26,6. Весной ситуация стабилизировалась из-за роста медианной зарплаты и небольшого снижения цен. В марте индекс российского автомобиля опустился до 18,2 пункта, а иномарки — до 23,4.

Между тем продажи новых машин в России снижаются второй месяц подряд. В мае россияне купили 127 тысяч легковушек, что на семь процентов меньше, чем в апреле. По итогам пяти месяцев 2024 года авторынок преодолел отметку в полмиллиона машин.

Источник:Известия
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Россия
#Авторынок