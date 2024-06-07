Продажи новых автомобилей в России взлетели на 76,2 процента

Машин продается больше, чем в прошлом году, но по отношению к предыдущему месяцу их объемы падают

В России второй месяц снижаются объемы продаж новых автомобилей. В мае 2024 года россияне купили 127,2 тысячи новых легковушек, сообщает «Автостат». Если сравнивать этот результат с апрелем, то он на семь процентов ниже, причем такая ситуация наблюдается второй месяц подряд. При этом по отношению к маю предыдущего года авторынок вырос на 76,2 процента. Лидером по объемам продаж с большим отрывом от «китайцев» остается отечественная Lada, доля которой в общей структуре рынка превышает 31 процент.