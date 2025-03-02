Власти Италии обвинили BYD, Tesla и VW в обмане с электрокарами

Также антимонопольной службе Италии не понравилось, что на сайтах не представлена «чёткая и полная информация» о предельном уровне деградации аккумуляторов в процессе эксплуатации, а также об ограничениях гарантии. К делу подключилась финансовая полиция, в конце февраля штаб-квартиры провинившихся брендов посетил отдел по борьбе с финансовыми преступлениями Guardia di Finanza.