Рекордный заезд Koenigsegg запечатлели на 100-мегапиксельную камеру

Производитель гиперкаров компания Koenigsegg и шведская фирма Hasselblad, выпускающая фотоаппараты, создали серию фотографий, посвященных рекордному заезду модели Agera RS в Неваде. Объединенные под общим названием Above and Beyond, они должны продемонстрировать «изящные и в то же время сильные линии» машины.

Фотографии были сделан на 100-мегапиксельную среднеформатную камеру Hasselblad H6D. Гиперкар для проекта запечатлел Тоши Оку – фотограф, специализирующийся на съемках пейзажей и автомобилей.

В начале ноября текущего года Koenigsegg Agera RS на шоссе близ американского поселка Пахрамп в штате Невада смог разогнаться до 457 километров в час. Автомобиль совершил два заезда в противоположных направлениях. Средний показатель – 447 километров в час – был записан как мировой рекорд для дорожных серийных машин.

В заезде использовалась модификация гиперкара с опциональным пакетом увеличения мощности. С ним отдача пятилитрового твин-турбо мотора V8 повышается до 1360 лошадиных сил и 1371 Нм крутящего момента, против 1176 сил (1280 Нм) у стандартной машины.

Видео с YouTube-канала Hasselblad.

Это уже не первый раз, когда Koenigsegg сотрудничает с Hasselblad. Летом текущего года компании подготовили «экстремальные» фотографии моделей Regera и Agera RS. В работе специалисты Hasselblad использовали камеры H6D-100c и три дрона производства DJI. Съемки заняли два дня.