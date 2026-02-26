«АГР» подтвердил перезапуск завода для бренда Jeland

О том, что конвейер будет перезапущен, впервые сообщалось в начале февраля. На его мощностях компания «АГР» начнут выпуск трёх моделей Jeland — J6, J7 и J8, уточняло тогда ТАСС.

Предприятие изначально построил американский автоконцерн GM, но законсервировал его в 2015 году. Здесь производились Chevrolet Captiva и Chevrolet Cruze.

Затем линию купил корейский Hyundai, но не успел перезапустить до 2022 года. Там планировалось наладить выпуск кроссоверов Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage.

Долгое время производственные корпуса представляли собой фактически пустые конструкции, а ранее установленное оборудование было полностью демонтировано.

В июне 2025 года на предприятие прибыл первый контейнер с металлоконструкциями для монтажа тяжёлых производственных линий. Всего было поставлено порядка 600 контейнеров.