Ford добавил полному приводу искусственного интеллекта

Интеллектуальная система, получившая название all-wheel-drive disconnect, автоматически переключается с переднего привода на полный, получая информацию от антипробуксовочной и антиблокировочной систем. Кроме того, она знает когда включены дворники, буксирует ли вседорожник прицеп и какая температура на улице.

Разработанный Ford алгоритм работы системы использует принципы нечеткой логики и способен за 10 миллисекунд определять необходимость подключения или отключения полного привода. При этом вычислительная платформа обрабатывает информацию сразу из нескольких источников, что улучшает эффективность работы всей системы.