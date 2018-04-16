Представлено первое в мире детское автокресло с подушками безопасности

Производитель детских товаров Maxi-Cosi, принадлежащий канадской корпорации Dorel, представил первое в мире автомобильное детское кресло со встроенными подушками безопасности. Новинка под названием AxissFix Air уже доступна на рынке Великобритании по цене от 550 фунтов стерлингов (около 49 тысяч рублей).

Автокресло разработано в сотрудничестве с французской компанией Helite, специализирующейся на создании мобильных подушек безопасности. Оно оснащено двумя аэйрбегами, установленными в плечевых накладках фиксирующих лямок. В случае аварии им нужно всего 0,05 секунды, чтобы полностью раскрыться.

Испытания кресла показали, что при фронтальном столкновении оно снижает действующую силу на 55 процентов по сравнению с обычными удерживающими устройствами. Однако производитель пока не планирует расширять ассортимент продукции и оборудовать подушками другие кресла. Вместо этого он намерен сделать технологию более доступной.

В январе текущего года Helite представила на выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе первую в мире носимую подушку безопасности. Она защищает бедра при падении с небольшой высоты и поглащает до 90 процентов энергии удара.