Первый полёт летающего автомобиля AirCar показали на видео

В движение автомобиль приводит мотор, расположенный в хвостовой части и приводящий в движение двухлопастной винт. Характеристики двигателя, а также скорость езды и полёта AirCar пока держатся в секрете. По словам разработчиков, лёгкий кузов из композитных материалов позволит создать модели с различной компоновкой салона, с двумя двигателями и даже машину-амфибию, способную садиться на воду.

AirCar – не первое летающее детище главы словацкой компании Стефана Кляйна. Он возглавлял разработку AeroMobil – шестиметрового крылатого автомобиля, который обещали сделать серийным к 2020 году. Однако план остался нереализованным. Во время одного из испытаний прототип AeroMobil рухнул с 300-метровой высоты из-за «непредвиденных сложностей». Пилот успел катапультироваться.

В конце октября другой аэромобиль – трёхколесный спорткар Switchblade – разогнали на взлётно-посадочной полосе до скорости 141,5 километра в час. По прогнозам разработчиков, в воздухе он сможет развить вдвое большую скорость – 300 километров в час.