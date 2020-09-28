Представлен аэромобиль с восемью винтами

Судя по тому, что у аппарата отсутствуют колёса, он предназначен исключительно для перемещений по воздуху, так что это не «летающий автомобиль» в обычном понимании этого термина. Известно, что в Kiwigogo было вложено около 1,7 миллиарда долларов, а в числе инвесторов указаны такие крупные корпорации, как Alibaba и Foxconn. Пока Xpeng Heitech изучает перспективы этого бизнеса и потенциального рынка, так что Kiwigogo находится в стадии прототипа.