Лучшие машины выбирал заводской пилот Porsche Патрик Лонг

Пульс

Porsche выбрал пять лучших спорткаров с воздушным охлаждением

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12 марта 2018

Компания Porsche выбрала среди всех своих автомобилей пять лучших спорткаров, которые оснащались двигателями с воздушным охлаждением. Ролик, посвященный очередному «Топ-5» немецкого автопроизводителя, размещен на официальном канале марки на YouTube.

Про автомобили в видео рассказывает заводской гонщик Porsche, победитель «24 часов Ле-Мана» Патрик Лонг. Первой машиной в списке стала двухдверка 356 B 2000 GS Carrera 2 Cabriolet. Такая модель выпускалась с конца 1940-х до середины 1950-х.

Компания Porsche регулярно делает подборки, посвященные самым важным автомобилям марки. Ранее немецкий автопроизводитель опубликовал видео, в котором рассказал о самых легких машинах бренда.

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