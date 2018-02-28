Марка Porsche выбрала пять самых легких спорткаров в истории

Компания Porsche выбрала пять самых легких автомобилей в своей истории. Для видеоролика машины сняли на австрийском высокогорном перевале Гросглокнер – самой высокой горе в стране, где проводились автомобильные и мотоциклетные гонки.

На пятом месте в подборке производителя расположилось купе 2.7 Carrera RS в модификации Sport. Автомобиль 1973 года выпуска, оснащенный 210-сильным двигателем, весит 975 килограммов. Для снижения массы из него убрали задние кресла, часы, дверные ручки и даже пепельницу, а передние сиденья заменили на «ковши» Recaro.

Следом идет Porsche 906 Carrera 6 образца 1966 года, в конструкции которого используется стекловолокно. Такая машина весит 675 килограммов. Она использовалась немецким телеканалом ZDF для съемки гонок на Хоккенхаймринге.

«Топ-3» открывает первый победитель марки в «Ле-Мане» – 356 SL. Алюминиевое купе с 75-сильным мотором, выпущенное в 1951 году, весит 640 килограммов.

На втором месте расположился Porsche 718 Formel 2 из 1959 года. Масса 150-сильного гоночного автомобиля достигает 456 килограммов.

Самым легким автомобилем марки является гоночный 909 Bergspyder, построенный на алюминиевой раме с пластиковыми кузовными панелями. Автомобиль оснащен 275-сильным восьмицилиндровым мотором и бериллиевыми тормозными дисками. Весит машина, созданная для гонок по подъему на холмы, всего 384 килограмма.

До этого в Porsche назвали пять самых важных гоночных автомобилей в своей истории, выбрали спорткары с лучшим звуком, автомобили с самыми крутыми антикрыльями и лучшие концепты.

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