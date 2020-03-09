Китайцы показали кросс-купе со штурвалом вместо руля и ручкой «форсажа»

Функционал вытянутого «прямоугольного» мультируля минимален: на спицах всего две двойные клавиши, под штурвалом можно увидеть подрулевые лепестки. Эффектная ручка выбора режимов движения — декоративный элемент. Работа электродвигателей регулируется вращением рукоятки, так что передвинуть рычаг в положение «форсаж», как на самолёте, не удастся.
Оригинально сделаны дверные ручки: их роль выполняют «гоночные» петли. В нишах дверных карт встроены зонтики, к бардачку прикреплен дополнительный прозрачный бокс. В остальном салон традиционен: в центре огромный 14,6-дюймовый тачскрин, виртуальные приборы отображаются на 7-дюймовом дисплее.
Кузов электромобиля создавался с прицелом на максимальную обтекаемость: дизайнерам и инженерам удалось добиться «лучшего в сегменте» коэффициента аэродинамического сопротивления Сх = 0,27. Практичность под вопросом: обвес электрокара больше напоминает туринговый болид, нежели кроссовер.
Технически концептуальный Aiways U6 повторяет серийный U5: оба электромобиля базируются на платформе MAS с передней подвеской типа McPherson и задней «многорычажкой».
Официально характеристики не раскрываются, но можно предположить передний привод, 190-сильный (315 Нм) электромотор, тяговую батарею ёмкостью 53, 63 или 83 киловатт-часа и запас хода от 400 до 620 километров по циклу WLTP.
Aiways U6 позиционируется как близкий к серийному производству прототип, который китайская фирма планирует продавать в Европе. Конвейерная версия «шестёрки» дебютирует уже в этом году и сначала будет продаваться на внутреннем китайском рынке.