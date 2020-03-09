Китайцы показали кросс-купе со штурвалом вместо руля и ручкой «форсажа»

Функционал вытянутого «прямоугольного» мультируля минимален: на спицах всего две двойные клавиши, под штурвалом можно увидеть подрулевые лепестки. Эффектная ручка выбора режимов движения — декоративный элемент. Работа электродвигателей регулируется вращением рукоятки, так что передвинуть рычаг в положение «форсаж», как на самолёте, не удастся.

Оригинально сделаны дверные ручки: их роль выполняют «гоночные» петли. В нишах дверных карт встроены зонтики, к бардачку прикреплен дополнительный прозрачный бокс. В остальном салон традиционен: в центре огромный 14,6-дюймовый тачскрин, виртуальные приборы отображаются на 7-дюймовом дисплее.