Редкий автомобильный номер оценили в 19 миллионов рублей

Неназванный покупатель заплатил за табличку «AJ1» 243 000 фунтов стерлингов (примерно 19 миллионов рублей). Вырученные с продажи средства полиция направит на высадку деревьев в мемориальном саду и на профилактику безопасности.
Однако это не рекордная сумма даже для Великобритании – пять лет назад табличка «25O» обошлась автомобилисту почти втрое дороже, в 518 480 фунтов (800 000 долларов). Этот знак установили на Ferrari 250 GTO. Мировой рекорд же составляет 14,3 миллиона долларов за номер с цифрой «1».
В 2018 году глава ателье Kahn Design выставил на продажу номерной знак c символами «F1» за 14,4 миллиона фунтов стерлингов (около 1,2 миллиарда рублей по курсу того периода). Эта табличка использовалась в Великобритании на протяжении 109 лет.