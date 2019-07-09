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12:44

Редкий автомобильный номер оценили в 19 миллионов рублей

Уникальный знак состоит из двух букв и одной цифры

На аукционе в Великобритании продали госномер «AJ1», который в начале прошлого века принадлежал констеблю полиции Северного Йоркшира. На протяжении столетия знак использовался департаментом на разных транспортных средствах, пока в полиции не решили пустить его с молотка.
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Неназванный покупатель заплатил за табличку «AJ1» 243 000 фунтов стерлингов (примерно 19 миллионов рублей). Вырученные с продажи средства полиция направит на высадку деревьев в мемориальном саду и на профилактику безопасности.

Однако это не рекордная сумма даже для Великобритании пять лет назад табличка «25O» обошлась автомобилисту почти втрое дороже, в 518 480 фунтов (800 000 долларов). Этот знак установили на Ferrari 250 GTO. Мировой рекорд же составляет 14,3 миллиона долларов за номер с цифрой «1».

В 2018 году глава ателье Kahn Design выставил на продажу номерной знак c символами «F1» за 14,4 миллиона фунтов стерлингов (около 1,2 миллиарда рублей по курсу того периода). Эта табличка использовалась в Великобритании на протяжении 109 лет.

Источник: BBC Yorkshire
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