Редкий автомобильный номер оценили в 19 миллионов рублей

Однако это не рекордная сумма даже для Великобритании – пять лет назад табличка «25O» обошлась автомобилисту почти втрое дороже, в 518 480 фунтов (800 000 долларов). Этот знак установили на Ferrari 250 GTO. Мировой рекорд же составляет 14,3 миллиона долларов за номер с цифрой «1».

В 2018 году глава ателье Kahn Design выставил на продажу номерной знак c символами «F1» за 14,4 миллиона фунтов стерлингов (около 1,2 миллиарда рублей по курсу того периода). Эта табличка использовалась в Великобритании на протяжении 109 лет.