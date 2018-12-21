Послушайте звук BMW M5 с титановым выпуском Akrapovic

Спортивный выпуск весит на 9,4 килограмма меньше стандартной системы (то есть примерно на 40 процентов) и оснащен карбоновыми патрубками, которые изготавливаются вручную. Новинка добавляет двигателю около 11 лошадиных сил (при 5700 оборотах в минуту) и 21,3 Нм (при 2300 оборотах в минуту).

В качестве опции можно заказать систему, которая позволит настраивать звук селектором из салона или с помощью приложения на смартфоне.