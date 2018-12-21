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18:58

Послушайте звук BMW M5 с титановым выпуском Akrapovic

Новая система весит на девять килограммов меньше и добавляет 11 сил

Компания Akrapovic опубликовала ролик про титановую выпускную систему для «заряженного» седана BMW M5. В видео можно послушать звук автомобиля с этой системой.

Спортивный выпуск весит на 9,4 килограмма меньше стандартной системы (то есть примерно на 40 процентов) и оснащен карбоновыми патрубками, которые изготавливаются вручную. Новинка добавляет двигателю около 11 лошадиных сил (при 5700 оборотах в минуту) и 21,3 Нм (при 2300 оборотах в минуту).

В качестве опции можно заказать систему, которая позволит настраивать звук селектором из салона или с помощью приложения на смартфоне.

Видео Akrapovič

Установка титанового выпуска займет два часа. Стоимость – около восьми тысяч евро.

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BMW M5 оснащается 600-сильным (750 Нм) восьмицилиндровым турбодвигателем объемом около 4,4 литра. В «заряженной» модификации Competition отдача увеличивается до 625 сил, но у такой машины более злой выпуск уже «в базе».

«Сотню» седан набирает за 3,4 секунды (3,3 для M5 Competition). Максимальная скорость ограничена на отметке 305 километров в час.

В России «заряженный» седан стоит от 7 790 000 рублей.

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