Послушайте звук BMW M5 с титановым выпуском Akrapovic

Спортивный выпуск весит на 9,4 килограмма меньше стандартной системы (то есть примерно на 40 процентов) и оснащен карбоновыми патрубками, которые изготавливаются вручную. Новинка добавляет двигателю около 11 лошадиных сил (при 5700 оборотах в минуту) и 21,3 Нм (при 2300 оборотах в минуту).
В качестве опции можно заказать систему, которая позволит настраивать звук селектором из салона или с помощью приложения на смартфоне.
BMW M5 оснащается 600-сильным (750 Нм) восьмицилиндровым турбодвигателем объемом около 4,4 литра. В «заряженной» модификации Competition отдача увеличивается до 625 сил, но у такой машины более злой выпуск уже «в базе».
«Сотню» седан набирает за 3,4 секунды (3,3 для M5 Competition). Максимальная скорость ограничена на отметке 305 километров в час.
В России «заряженный» седан стоит от 7 790 000 рублей.