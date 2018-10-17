Видео: как работает активная аэродинамика Lamborghini Aventador SVJ

В состав комплекса Aerodinamica Lamborghini Attiva входят электронноуправляемые заслонки в переднем бампере и крышке двигателя. Они открываются примерно за 500 миллисекунд, меняя направление воздушных потоков в зависимости от выбранного режима движения. В гоночном –Corsa – заслонки могут работать в противофазе, по-разному загружая правую и левую сторону антикрыла.
Lamborghini Aventador SVJ оснащен двенадцатицилиндровым атмосферным двигателем объемом 6,5 литра, мощность которого увеличена составляет 770 лошадиных сил и 720 Нм крутящего момента. С нуля до «сотни» экстремальный Aventador ускоряется за 2,8 секунды, а до 200 километров в час – за 8,6 секунды. Максимальная скорость суперкара составляет 350 километров в час.