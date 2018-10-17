Видео: как работает активная аэродинамика Lamborghini Aventador SVJ

Компания Lamborghini опубликовала ролик, в котором рассказала, как работает система Aerodinamica Lamborghini Attiva (ALA) второго поколения на хардкорном купе Aventador SVJ. Комплекс активных аэродинамических элементов создает на 40 процентов больше прижимной силы по сравнению с Aventador SV и способен уменьшать лобовое сопротивление на один процент.