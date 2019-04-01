Раскрыт дизайн гибридного купе Alfa Romeo GTV

Alfa Romeo GTV станет условной двухдверной версией седана Giulia, однако будет отличаться от него дизайном. Купе построят на заднеприводной «тележке» Giorgio, той, что также лежит в основе кроссовера Stelvio. По предварительной информации, GTV получит 2,9-литровый двигатель V6 с двумя турбонагнетателями от модификации Quadrifoglio, дополненный электромотором. Суммарная отдача силовой установки превысит 600 лошадиных сил.
О возвращении в линейку «Альфы» аббревиатуры GTV заговорили в прошлом году, когда компания огласила план развития на ближайшие годы. Предполагалось, что гибридное полноприводное купе с идеальной развеской по осям, системой векторизации тяги и четырехместным салоном выйдет на рынок в 2022 году.
Помимо GTV, в модельном ряду Alfa Romeo должен появиться компактный кроссовер. Как он будет выглядеть показали в Женеве на примере концепта Tonale. Также в планах итальянской марки — выпустить новое поколение спорткара 8C Competizione.