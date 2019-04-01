Раскрыт дизайн гибридного купе Alfa Romeo GTV

О возвращении в линейку «Альфы» аббревиатуры GTV заговорили в прошлом году, когда компания огласила план развития на ближайшие годы. Предполагалось, что гибридное полноприводное купе с идеальной развеской по осям, системой векторизации тяги и четырехместным салоном выйдет на рынок в 2022 году.