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18:21

Раскрыт дизайн гибридного купе Alfa Romeo GTV

На рынок модель выйдет в 2022 года

В Сети появилась фотография гибридного суперкупе Alfa Romeo GTV, выход которого на рынок запланирован на 2022 год. Двухдверку построят на платформе седана Giulia и оснастят силовой установкой мощностью более 600 лошадиных сил.
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Alfa Romeo GTV станет условной двухдверной версией седана Giulia, однако будет отличаться от него дизайном. Купе построят на заднеприводной «тележке» Giorgio, той, что также лежит в основе кроссовера Stelvio. По предварительной информации, GTV получит 2,9-литровый двигатель V6 с двумя турбонагнетателями от модификации Quadrifoglio, дополненный электромотором. Суммарная отдача силовой установки превысит 600 лошадиных сил.

Официальный эскиз Alfa Romeo GTV

О возвращении в линейку «Альфы» аббревиатуры GTV заговорили в прошлом году, когда компания огласила план развития на ближайшие годы. Предполагалось, что гибридное полноприводное купе с идеальной развеской по осям, системой векторизации тяги и четырехместным салоном выйдет на рынок в 2022 году.

План развития линейки Alfa Romeo до 2022 года

Помимо GTV, в модельном ряду Alfa Romeo должен появиться компактный кроссовер. Как он будет выглядеть показали в Женеве на примере концепта Tonale. Также в планах итальянской марки — выпустить новое поколение спорткара 8C Competizione.

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