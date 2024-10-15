Alfa Romeo слегка обновила интерьер кроссовера Tonale

Alfa Romeo слегка обновила интерьер кроссовера TonaleСпустя 2,5 года после премьеры модель пережила легкий рестайлинг
Самое заметное изменение коснулось центрального тоннеля: теперь на нем размещена поворотная шайба вместо классического селектора коробки передач. Кроме этого, Alfa Romeo поработала над 12,3-дюймовой приборной панелью. Теперь указатели, такие как часы и индикатор уровня топлива, должны стать более читабельными.
Снаружи кроссовер остался прежним. Однако в Европе теперь недоступна флагманская версия Tributo Italiano: выбрать можно только между базовой Sprint и более спортивной Veloce.
Гамма двигателей тоже осталась нетронутой. В нее в зависимости от региона продаж входят полноценная бензоэлектрическая силовая установка на базе 1,3-литрового мотора (275 сил), мягкие гибриды(130 и 160 сил), дизель (130 сил) и двухлитровый бензиновый мотор на 260 сил. Полный привод доступен только в двух самых мощных исполнениях.
На днях стало известно, что материнский концерн Alfa Romeo, Stellantis, скоро сменит генерального директора. Возглавлявший его с 2021 года Карлос Таварес покинет свой пост в 2026 году. Преемник еще не найден: с выбором определятся к концу 2025 года.