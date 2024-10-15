Alfa Romeo слегка обновила интерьер кроссовера Tonale

Спустя 2,5 года после премьеры модель пережила легкий рестайлинг

Alfa Romeo показала обновленный Tonale. Кроссовер на платформе Jeep Compass представили около двух с половиной лет назад, и теперь настало время освежить модель. На Парижский автосалон Alfa Romeo привезла Tonale 2025 модельного года, который отличается от предшественника лишь точечными изменениями в интерьере. Ожидается, что они сделают кроссовер более конкурентоспособным в своем сегменте. Вместе с тем он лишился «топового» исполнения Tributo Italiano.