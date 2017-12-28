Большой кроссовер Alfa Romeo оснастят 400-сильным мотором

Новый флагманский кроссовер Alfa Romeo, который будет конкурировать с Audi Q7, получит силовую установку мощностью более 400 лошадиных сил. Об этом в интервью изданию Auto Express сообщил технический директор марки Роберто Фидели.

Новинку построят на растянутом шасси, которое ранее использовалась для Stelvio и седана Giulia. В качестве силовой установки будет использоваться «умеренная» гибридная система. В ее состав войдет двухлитровая бензиновая четверка с турбонагнетателем с электроприводом и 48-вольтовая бортовая энергосистема.

Предполагаемый внешний вид большого вседорожника Alfa Romeo.

В зависимости от настроек отдача агрегата составит от 350 до 400 лошадиных сил. Масса машины по сравнению со Stelvio вырастет на 200 килограммов.

Планируется, что продажи кроссовера начнутся в 2020 году.

Кроссовер Alfa Romeo Stelvio доступен в двух модификациях: с двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 280 лошадиных сил (400 Нм) и 2,9-литровым твин-турбо мотором V6, отдача которого составляет 510 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

Такая машина способна разгоняется до 100 километров в час примерно за четыре секунды, а ее заявленная максимальная скорость равна 285 километрам в час.

В сентябре текущего года Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio стал быстрейшим вседорожником Нюрбургринга.