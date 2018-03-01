Спецверсии 510-сильных Alfa Romeo Stelvio и Giulia посвятили Нюрбургрингу

Компания Alfa Romeo представит в Женеве специальную серию кроссовера Stelvio и седана Giulia, посвященную рекорда моделей на «Северной петле» Нюрбургринга. Всего будет выпущено 108 экземпляров каждой модели — по одному на каждый год существования марки.

Машины окрасят в эксклюзивный серый цвет под названием Circuito Grey и оснастят табличкой с номером в серии. В список стандартного оснащения новинок войдут карбон-керамические тормоза, спортивные сиденья Recaro с углепластиковым каркасом, рычаг коробки передач Mopar со вставками из карбона, руль с отделкой кожей и алькантарой, а также элементы экстерьера из углепластика.

Помимо этого, машины серии NRING будут комплектоваться активным круиз-контролем, аудиосистемой Harman/Kardon, мультимедийной системой с 8,8-дюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Седан Giulia также получит карбоновую крышу.

Alfa Romeo Stelvio и Giulia Quadrifoglio оснащаются 2,9-литровым битурбомотором V6, отдача которого составляет 510 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с восьмидиапазонным «автоматом». Машины комплектуются адаптивной подвеской, системой распределения тяги между задними колесами и выбора режима работы управляющей электроники.

Stelvio и Giulia Quadrifoglio установили лучшее время прохождения Нюрбургринга для серийных кроссоверов и четырехдверок. Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio проехал трассу за 7 минут 51,7 секунды, что на семь секунд быстрее предыдущего рекорда, установленного Porsche Cayenne Turbo S в 2015 году. При этом кроссовер оказался быстрее BMW M4 и Lamborghini Gallardo.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio преодолел трассу за 7 минут 32 секунды — седану удалось на семь секунд улучшить время 550-сильного Porsche Panamera Turbo. На самой длинной прямой Нюрбургринга — Dottinger Hohe — Giulia смогла разогнаться до 284 километров в час.