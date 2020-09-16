14:57

Составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей в России во время коронавируса

В лидерах оказались модели Toyota, Hyundai и Kia

Самый угоняемый кроссовер в России по данным «АльфаСтрахования» — Toyota RAV4 © Toyota
Лиза Будрина
Компания «АльфаСтрахование» составила рейтинг наиболее угоняемых угоняемых моделей в России в период с марта по август 2020 года, то есть с момента начала пандемии коронавируса до настоящего времени. Список любимых автомобилей угонщиков основан на количестве обращений клиентов компании по каско.

Первые две строчки заняли модели Toyota это кроссовер RAV4 и седан Camry. Их популярность среди угонщиков заметно выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В числе новичков рейтинга Hyundai Tucson, который дебютировал сразу в первой пятёрке. Прошлогодний лидер Kia Rio в свою очередь опустился на шестую строчку. Вместе с тем из списка выбыли премиальные модели, например, Toyota Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado.

По словам экспертов, количество угонов «пока не достигло докоронавирусного масштаба, однако снова наметился рост».

«Весной, в пик пандемии, российские автовладельцы несколько расслабились: стали меньше выезжать, во многих городах действовал пропускной режим, люди уезжали на дачи, на этом фоне число угонов значительно сократилось. Сейчас же темп жизни городов восстанавливается, люди вернулись с дач и отпусков, и угонщики снова активизировались», — поясняет директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование» Александр Харагезов.

Он добавил, что внимание теперь больше привлекают доступные и популярные на российском рынке модели японских и корейских марок. Это может быть косвенно связано с удлинившимися из-за пандемии сроками поставки запасных частей, а также их подорожанием.

Ниже в таблице приведён рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в период пандемии коронавируса, а именно с марта по август.

МодельЧастота угонов в марте-августе 2020 годаМодельЧастота угонов в марте-августе 2019 года
1. Toyota RAV414%Kia Rio8%
2. Toyota Camry13%Toyota Camry7%
3. Hyundai Solaris5%Kia Sportage6%
4. Hyundai Tucson5%Toyota RAV46%
5. Kia Sportage5%Hyundai Solaris5%
6. Kia Rio4%Toyota Land Cruiser 2004%
7. Hyundai Creta3%Ford Focus3%
8. Kia Ceed3%Hyundai Creta3%
9. Kia Sorento3%Kia Ceed3%
10. Lexus RX3003%Toyota Land Cruiser Prado3%

Частота угонов представляет собой соотношение числа угнанных автомобилей к общему количеству застрахованных машин данной марки и отражает риск автовладельца остаться без своего транспортного средства.

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Самый любимый приём угонщиков это так называемые «удочки», а именно удлинители штатного ключа. Этот метод применяется при похищении автомобилей с системой бесключевого доступа (Keyless Entry) и в основном с парковок торговых центров.

Источник: АльфаСтрахование