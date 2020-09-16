Составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей в России во время коронавируса

Первые две строчки заняли модели Toyota – это кроссовер RAV4 и седан Camry. Их популярность среди угонщиков заметно выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В числе новичков рейтинга – Hyundai Tucson, который дебютировал сразу в первой пятёрке. Прошлогодний лидер Kia Rio в свою очередь опустился на шестую строчку. Вместе с тем из списка выбыли премиальные модели, например, Toyota Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado.

По словам экспертов, количество угонов «пока не достигло докоронавирусного масштаба, однако снова наметился рост».