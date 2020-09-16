Составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей в России во время коронавируса

Первые две строчки заняли модели Toyota – это кроссовер RAV4 и седан Camry. Их популярность среди угонщиков заметно выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В числе новичков рейтинга – Hyundai Tucson, который дебютировал сразу в первой пятёрке. Прошлогодний лидер Kia Rio в свою очередь опустился на шестую строчку. Вместе с тем из списка выбыли премиальные модели, например, Toyota Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado.
По словам экспертов, количество угонов «пока не достигло докоронавирусного масштаба, однако снова наметился рост».
«Весной, в пик пандемии, российские автовладельцы несколько расслабились: стали меньше выезжать, во многих городах действовал пропускной режим, люди уезжали на дачи, на этом фоне число угонов значительно сократилось. Сейчас же темп жизни городов восстанавливается, люди вернулись с дач и отпусков, и угонщики снова активизировались», — поясняет директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование» Александр Харагезов.
Он добавил, что внимание теперь больше привлекают доступные и популярные на российском рынке модели японских и корейских марок. Это может быть косвенно связано с удлинившимися из-за пандемии сроками поставки запасных частей, а также их подорожанием.
Ниже в таблице приведён рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в период пандемии коронавируса, а именно с марта по август.
|Модель
|Частота угонов в марте-августе 2020 года
|Модель
|Частота угонов в марте-августе 2019 года
|1. Toyota RAV4
|14%
|Kia Rio
|8%
|2. Toyota Camry
|13%
|Toyota Camry
|7%
|3. Hyundai Solaris
|5%
|Kia Sportage
|6%
|4. Hyundai Tucson
|5%
|Toyota RAV4
|6%
|5. Kia Sportage
|5%
|Hyundai Solaris
|5%
|6. Kia Rio
|4%
|Toyota Land Cruiser 200
|4%
|7. Hyundai Creta
|3%
|Ford Focus
|3%
|8. Kia Ceed
|3%
|Hyundai Creta
|3%
|9. Kia Sorento
|3%
|Kia Ceed
|3%
|10. Lexus RX300
|3%
|Toyota Land Cruiser Prado
|3%
Частота угонов представляет собой соотношение числа угнанных автомобилей к общему количеству застрахованных машин данной марки и отражает риск автовладельца остаться без своего транспортного средства.
Самый любимый приём угонщиков – это так называемые «удочки», а именно удлинители штатного ключа. Этот метод применяется при похищении автомобилей с системой бесключевого доступа (Keyless Entry) и в основном с парковок торговых центров.