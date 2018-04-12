11-летнюю гоночную «Альфу» оценили в стоимость нового Mercedes-AMG E 63

На сайте «Авито.ру» появилось объявление о продаже седана Alfa Romeo 156, ранее принадлежавшего венгерской гоночной команде UniCorse. Автомобиль принимал участие в чемпионате WTCC сезона 2007 года и соответствует техрегламенту категории Super 2000. Цена машины — 7,3 миллиона рублей. Для сравнения, цены на новый 571-сильный Mercedes-AMG E 63 начинаются от 7,5 миллиона рублей.

В описании указано, что до 2015 года «Альфа» участвовала в различных европейских соревнованиях. В 2016 году машину полностью перебрали. В комплекте к седану идет дополнительный передний бампер.

Гоночная Alfa Romeo 156 GTA Super 2000 оснащается 2,0-литровой атмосферной «четверкой», отдача которой составляет 279 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента. Коробка — шестиступенчатая «секвенталка» Hewland. Масса машины — 1140 килограммов.

В январе текущего года на «Авито.ру» выставили коллекцию масштабных моделей Porsche. Набор из 51 автомобиля оценили в 10 миллионов рублей — по 196 тысяч за каждый экземпляр.

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