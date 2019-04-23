Родстер Alfa Romeo Мухаммеда Али продадут на аукционе

В описании лота говорится, что Alfa Romeo Spider находится в хорошем состоянии. Автомобиль недавно был заново покрашен, у него сохранились оригинальные литые колеса и мягкая крыша. Интерьер родстера отделан черной кожей. В салоне по-прежнему установлен родной руль и магнитола.
В документах на машину указаны два владельца: сам Мухаммед Али и его друг Тим Шанахан, у которого родстер хранился последние 40 лет. Автомобиль оснащен двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 133 лошадиные силы. Агрегат совмещен с пятиступенчатой «механикой» и дифференциалом в задней оси. Тормоза на всех колесах — дисковые.
Alfa Romeo Spider Veloce Series II отличался от Series I кузовом с хвостом Камма, другой решеткой радиатора, новыми дверными ручками и улучшенной отделкой салона. В 1974 году появилась редкая модификация Spider-Targa с цельным задним стеклом в стиле Porsche и панелями крыши из армированного стеклопластика.