Родстер Alfa Romeo Мухаммеда Али продадут на аукционе

В документах на машину указаны два владельца: сам Мухаммед Али и его друг Тим Шанахан, у которого родстер хранился последние 40 лет. Автомобиль оснащен двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 133 лошадиные силы. Агрегат совмещен с пятиступенчатой «механикой» и дифференциалом в задней оси. Тормоза на всех колесах — дисковые.