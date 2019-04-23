Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
11:38

Родстер Alfa Romeo Мухаммеда Али продадут на аукционе

На eBay выставили Spider Veloce Series II 1976 года, ранее принадлежавший боксеру

На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу родстер Alfa Romeo Spider Veloce Series II 1976 года, ранее принадлежавший самому известному боксеру в мировой истории Мохаммеду Али. Пробег автомобиля составляет около 130 тысяч километров. Текущая ставка — 13 466 долларов (859 тысяч рублей).

В описании лота говорится, что Alfa Romeo Spider находится в хорошем состоянии. Автомобиль недавно был заново покрашен, у него сохранились оригинальные литые колеса и мягкая крыша. Интерьер родстера отделан черной кожей. В салоне по-прежнему установлен родной руль и магнитола.

>
Reload
1 / 8

В документах на машину указаны два владельца: сам Мухаммед Али и его друг Тим Шанахан, у которого родстер хранился последние 40 лет. Автомобиль оснащен двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 133 лошадиные силы. Агрегат совмещен с пятиступенчатой «механикой» и дифференциалом в задней оси. Тормоза на всех колесах — дисковые.

Alfa Romeo Spider Veloce Series II отличался от Series I кузовом с хвостом Камма, другой решеткой радиатора, новыми дверными ручками и улучшенной отделкой салона. В 1974 году появилась редкая модификация Spider-Targa с цельным задним стеклом в стиле Porsche и панелями крыши из армированного стеклопластика.

Источник: eBay
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...