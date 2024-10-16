Представлен BMW 2 Series Gran Coupe второго поколения: больше мощности и новый дизайн

Версии модели теперь обозначается иначе — баварская марка отказалась от буквы «i» (от «injection») в названиях автомобилей с бензиновыми моторами. Дизельные же модификации, как и раньше, отмечены буквой «d» (diesel).

Уже на старте продаж 2 Series Gran Coupe доступен с бензиновыми и дизельными двигателями. У BMW 218d Gran Coupe отдача мотора составляет 150 сил, а у 220d Gran Coupe — 163 лошадиные силы, у 220 Gran Coupe — 170 сил, причем последние два получили 48-вольтовую электрическую надстройку. Наконец, модификация M235 xDrive оснащена 300-сильным двигателем. По заявлениям автопроизводителя, с места до 100 километров в час такой седан разгоняется за 4,9 секунды.

Коробка передач отныне одна, и это семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением вместо прежнего восьмидиапазонного автомата. Привод может быть передним либо полным.