BMW первой серии: дизайн-катастрофа?

Интересно, что скажет по этому поводу бывший шеф-дизайнер BMW Фрэнк Стефенсон? Мы-то помним, как автор первого BMW X5 в пух и прах разнёс у себя на YouTube-канале дизайн кроссовера BMW XM! Новую «семёрку» BMW он тоже покритиковал, хотя и не столь сурово.

В пресс-релизе даже упоминаются «типичные для BMW пропорции» — длинный капот и сдвинутый назад пассажирский салон. Да, именно такими были первые два поколения «единичек», построенные на укороченном заднеприводном шасси третьей серии. Но здесь — ничего подобного: в пропорциях ясно читается переднеприводная компоновка с поперечным расположением двигателя, на которую «единичку» перевели в 2019 году. Напомним, что в основе машины — платформа UKL2, общая с текущим Mini Countryman.