BMW первой серии: дизайн-катастрофа?

Что не так с новой «единичкой» BMWBMW первой серии: дизайн-катастрофа?
Намётанный глаз любителя BMW легко обнаружит, что кузов новой «единички» в основе своей остался прежним: сохранена не только форма дверных проёмов, но и сами двери от модели F40 образца 2019 года. Неудивительно, что размеры хэтчбека почти не изменились: колёсная база прежняя (2670 мм), длина увеличилась чисто символически, на 42 миллиметра (4361 мм). При этом кузов подвергся усилению, что обещает повышенную жёсткость.
Главная перемена во внешности — это полностью перекроенная передняя часть: верхняя кромка передка стала заметно ниже, а в «ноздрях» радиаторной решётки прутья теперь не только вертикальные, но и диагональные — такого на BMW мы ещё не встречали! Но, судя по фотографиям нового кроссовера BMW X3, отныне это станет частью фирменного стиля.
Модель F40, 2019 год
© BMW Group Australia
Модель F70, 2024 год
© BMW Group
По этому поводу мнения у нас в редакции «Мотора» разделились. Оптимисты увидели в новом дизайне мотивы родстера BMW Z4 вперемешку с чертами кроссовера BMW XM. А пессимисты, коих оказалось большинство, разглядели в «единичке» куда менее почётное сходство — с Kia Ceed третьего поколения, Ford Focus четвёртого поколения, и даже со Шкодой Octavia. Причём особенно это бросается в глаза с опциональной решёткой радиатора без хромированных окантовок. Впрочем, признаем: внешность прежней «единички» тоже не была торжеством дизайна.
Интересно, что скажет по этому поводу бывший шеф-дизайнер BMW Фрэнк Стефенсон? Мы-то помним, как автор первого BMW X5 в пух и прах разнёс у себя на YouTube-канале дизайн кроссовера BMW XM! Новую «семёрку» BMW он тоже покритиковал, хотя и не столь сурово.
В пресс-релизе даже упоминаются «типичные для BMW пропорции» — длинный капот и сдвинутый назад пассажирский салон. Да, именно такими были первые два поколения «единичек», построенные на укороченном заднеприводном шасси третьей серии. Но здесь — ничего подобного: в пропорциях ясно читается переднеприводная компоновка с поперечным расположением двигателя, на которую «единичку» перевели в 2019 году. Напомним, что в основе машины — платформа UKL2, общая с текущим Mini Countryman.
Вместе с рестайлингом радикально сократили выбор силовых агрегатов: вместо восьми моторов оставили четыре — пару бензиновых, пару дизельных. А ещё отныне все машины получат семиступенчатый «робот» фирмы Magna с двумя сцеплениями. Это значит, что на базовых машинах исчезла возможность заказать ручную коробку, а на мощных версиях «робот» пришёл на смену проверенному гидромеханическому автомату Aisin о восьми ступенях.
BMW 120 осталась единственной мейнстримной моделью с бензиновым мотором: теперь кроме неё есть лишь спортивная «эмка» M135. Причём у «сто двадцатой» произошла явная инфляция индекса: под капотом вместо двухлитрового четырёхцилиндрового мотора — 1,5-литровая «трёшка» B38, которую раньше использовали на моделях начального уровня (116i и 118i). Впрочем, её форсировали до 170 л.с. и 280 Нм, так что потеря мощности минимальная (-6 л.с.). И всё же динамика ухудшилась: разгон до 100 км/ч занимает 7,8 секунды (+0,7 с).
Кстати, обратите внимание: начиная с «единички» компания BMW отказывается от литеры «i» при обозначении бензиновых моделей. Теперь у машин с бензиновыми моторами — только индекс из трех цифр без буквенной приставки.
Полноприводная топ-версия M135, разумеется, cохранила двухлитровый турбомотор B48, но он как следует потерял в отдаче — мощность снизилась немного (с 306 до 300 л.с.), но вот максимальный момент уменьшился с 450 до 400 Нм. А виновато внедрение коробки-«робота»: даже в усиленной версии 7DCT400 она рассчитана на входной момент не более 400 Нм. В результате время разгона до «сотни» выросло с 4,7 до 4,9 с. Максимальная скорость по-прежнему ограничена отметкой 250 км/ч.
Внешне M-версию легко узнать по агрессивному обвесу и 18-дюймовыми колесам. А за дополнительную плату предложен пакет M Technology с более жесткой подвеской, тормозами с составными дисками и 19-дюймовыми коваными колесами.
Что касается дизелей, то начальный трёхцилиндровый мотор B37 отправлен в отставку. Отныне предлагается только четырёхцилиндровый дизель B47 в двух вариантах по форсировке — 118d с одной турбиной (150 л.с., 360 Нм) и 120d с двумя турбинами (163 л.с., 400 Нм). У них тоже вместо автомата — «робот». Такие хэтчбеки набирают 100 км/ч за 8,3 и 7,9 с соответственно.
На моделях 120d и 120 двигателю внутреннего сгорания помогает помогает небольшой гибридный «довесок» в виде 48-вольтового стартер-генератора. А вот младшая версия 118d и топовая «эмка» М135 обходятся без него.
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Небольшим доработкам подверглось шасси хэтчбека: оптимизировали кинематику подвесок — например, увеличили кастор передних колёс на 20%), что повысило курсовую устойчивость и улучшило реактивное действие на руле. Для обычных, не М-моделей в качестве опции предлагается адаптивная подвеска с уменьшенным на 8 миллиметров клиренсом и 18-дюймовыми колёсами. Можно выбрать и 19-дюймовые колёса вместе с усиленными тормозами.
Интерьер «единички» переделан полностью — от прежнего дизайна не оставили камня на камне. Теперь на передней панели единый блок экранов без козырька, как у старших моделей, объединивший щиток приборов (10,25 дюйма) и дисплей медиасистемы (10,7 дюйма). Последняя работает под управлением операционной системы BMW OS 9 на основе Андроида и поддерживает установку сторонних приложений. Напомним, что впервые она появилась в ноябре 2023 года на минивэне Active Tourer второго поколения (U06) и на кроссовере BMW X1 третьего поколения (U11).
Количество физических кнопок и рукояток внутри сокращено до минимума. Центральные дефлекторы вентиляции заменены единым широким воздуховодом. А боковые воздуховоды, словно расчерченные по диагонали, напоминают об интерьере большого кроссовера BMW XM. Вместо привычного нефиксируемого селектора трансмиссии на тоннеле между сидений установлен крохотный курок. Сам пульт управления коробкой, как и новый руль, заимствован у соплатформенных кроссовера BMW X1 (U11) и минивэна Active Tourer (U06).
Хэтчбеки BMW первой серии, как и прежде, будет выпускать завод в Лейпциге. Уже озвучены цены в Германии: базовая BMW 120 стартует от 37900 евро, для BMW M135 xDrive начальная цена — 56200 евро.