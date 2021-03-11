В России сфотографировали новый Hyundai Creta

На других рынках Hyundai Creta уже сменил поколение. В Китае это произошло еще в 2019 году, и там модель продается под названием ix25. В 2020-м кроссовер второй генерации добралась до Индии, Мексики, Ближнего Востока и Африки. Версию для России обещают рассекретить в середине 2021 года – по предварительным данным, это произойдет в мае либо июне.
Российская Creta будет отличаться внешне как от одноименной индийской модели, так и от китайского ix25. Ранее сообщалось, что вариант для нашего рынка получит более выразительный дизайн, разработанный «с учетом предпочтений российских клиентов», в линейку двигателей войдут «атмосферники» 1.6 и 2.0, а производство модели наладят на петербургском заводе Hyundai. Кроссовер построят на прежней, хоть и модернизированной платформе нынешней Creta: будут использованы элементы архитектуры K2, на которой, например, базируются современные Seltos и Ceed.
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На новых снимках запечатлена корма нового кроссовера. Сквозь камуфляж проглядывают задние фонари, которые оформлены как у глобальной Creta. Спереди появятся крупные двухэтажные фары и массивная решетка радиатора.
Фото: Auto.ru
Новую Creta замечали на российских дорогах и прежде: в июне 2020 года тестовый автомобиль был замечен в Санкт-Петербурге, а снимки опубликовал Auto.ru.
По неподтвержденной пока информации, новинка может обзавестись мультимедийной системой с крупным сенсорным экраном и 7-дюймовой цифровой панелью приборов. Подробности об оснащении модели появятся ближе к российскому дебюту.
Hyundai Creta остается самым продаваемым кроссовером в России. За 2020 год в стране реализовали более 73,5 тысячи экземпляров Creta, а за два месяца 2021 года – почти 12,4 тысячи штук. Цены на актуальную модель лежат в диапазоне от 1 127 000 рублей за переднеприводный вариант с мотором 1.6 (123 лошадиные силы) до 1 506 000 рублей за полноприводную модификацию с двигателем объемом 2,0 литра (150 сил).