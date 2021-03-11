В России сфотографировали новый Hyundai Creta

На других рынках Hyundai Creta уже сменил поколение. В Китае это произошло еще в 2019 году, и там модель продается под названием ix25. В 2020-м кроссовер второй генерации добралась до Индии, Мексики, Ближнего Востока и Африки. Версию для России обещают рассекретить в середине 2021 года – по предварительным данным, это произойдет в мае либо июне.

Российская Creta будет отличаться внешне как от одноименной индийской модели, так и от китайского ix25. Ранее сообщалось, что вариант для нашего рынка получит более выразительный дизайн, разработанный «с учетом предпочтений российских клиентов», в линейку двигателей войдут «атмосферники» 1.6 и 2.0, а производство модели наладят на петербургском заводе Hyundai. Кроссовер построят на прежней, хоть и модернизированной платформе нынешней Creta: будут использованы элементы архитектуры K2, на которой, например, базируются современные Seltos и Ceed.

На новых снимках запечатлена корма нового кроссовера. Сквозь камуфляж проглядывают задние фонари, которые оформлены как у глобальной Creta. Спереди появятся крупные двухэтажные фары и массивная решетка радиатора.