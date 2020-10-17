Новая Hyundai Elantra для России: известна гамма моторов

Новая Hyundai Elantra по-прежнему будет продаваться в России с атмосферными моторами объёмом 1,6 и 2,0 литра. Отдача силовых агрегатов не изменится: базовая «четвёрка» будет выдавать 128 лошадиных сил, «старшая» — 150 лошадиных сил.
Однако без существенных изменений на новинку перейдёт только «младший» двигатель — у 2,0-литрового поменяется маркировка и характеристика крутящего момента. На текущем поколении Elantra мотор 2.0 выдаёт 192 Нм крутящего момента при 4000 оборотов в минуту, а на новом седане пиковая тяга 191 Нм будет доступна с 4500 оборотов в минуту. Зато и 1,6-литровый и 2,0-литровый мотор адаптировали по бензин АИ-92, тогда как текущую Elantra нужно заправлять топливом с октановым числом не ниже 95.
Интерьер новой Hyundai Elantra
Трансмиссия у российских Elantra не поменяется: седаны будут доступны с проверенными 6-скоростными коробками — «механикой» и «автоматом». По габаритам Elantra калининградской сборки отличается от глобальной модели лишь по высоте — 1430 миллиметров против 1420 миллиметров. Сантиметр разницы можно объяснить увеличенным на 10 миллиметров клиренсом. Изменений по шасси не ожидается: Elantra сохранит переднюю подвеску типа McPherson и заднюю полузависимую балку.
В перечне дополнительных опций появятся адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке, системы автоматического торможения, контроля полосы, а также слежения за слепыми зонами. Также можно ожидать наличия виртуальной приборной панели и новой мультимедиасистемы с 10,25-дюймовым тачскрином.
Официально компания Hyundai скорый старт продаж в России «седьмой» Elantra не комментирует. Сертификат ОТТС на новинку действует с 13 октября. В настоящий момент цены на Hyundai Elantra с мотором 1.6 и «автоматом» стартуют с 1 миллиона 235 тысяч рублей, а базовые версии с «механикой» в конфигураторе отсутствуют.