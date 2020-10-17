Новая Hyundai Elantra для России: известна гамма моторов

Новая Hyundai Elantra по-прежнему будет продаваться в России с атмосферными моторами объёмом 1,6 и 2,0 литра. Отдача силовых агрегатов не изменится: базовая «четвёрка» будет выдавать 128 лошадиных сил, «старшая» — 150 лошадиных сил.

Однако без существенных изменений на новинку перейдёт только «младший» двигатель — у 2,0-литрового поменяется маркировка и характеристика крутящего момента. На текущем поколении Elantra мотор 2.0 выдаёт 192 Нм крутящего момента при 4000 оборотов в минуту, а на новом седане пиковая тяга 191 Нм будет доступна с 4500 оборотов в минуту. Зато и 1,6-литровый и 2,0-литровый мотор адаптировали по бензин АИ-92, тогда как текущую Elantra нужно заправлять топливом с октановым числом не ниже 95.