Новая Hyundai Elantra кардинально изменилась и впервые стала гибридной

Дизайн экстерьера претерпел кардинальные изменения. Сменившая поколение Elantra примерила новую фирменную стилистику Parametric Dynamics, характерные черты которой – три линии по бокам, соединяющиеся в одной точке, и острые грани. Решетка радиатора с трёхмерным рисунком отныне занимает практически всю переднюю часть.

С переездом на новую архитектуру седан стал больше: в длину прибавил 56 миллиметров, а в ширину – 25 миллиметров. Увеличилась и колесная база – теперь она составляет 2 720 миллиметров. При этом Elantra на 20 миллиметров ниже предшественника. Габариты модели седьмого поколения следующие: длина — 4676, ширина — 1826, высота — 1435 миллиметров.