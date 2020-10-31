Новый капотный тягач КамАЗ: раскрыты характеристики

По информации портала Drom.ru, новый тягач КамАЗ получит не только кабину, но и двигатель от Mercedes-Benz Zetros. Под капотом российского грузовика появится 12,0-литровый рядный шестицилиндровый турбодизель Mercedes-Benz OM457LA, который будет развивать 400 или 428 лошадиных сил (2000 или 2100 Нм крутящего момента) в зависимости от модификации.
Силовой агрегат будет сочетаться с 16-скоростной «механикой» производства ZF, однако в выборе раздаточной коробки сохранится вариативность — покупатели смогут заказать тягач с отечественной «раздаткой» КамАЗ-6522 или немецким аналогом ZF VG 2000/300.
Фото: drom.ru
Основой КамАЗ-65223 послужит рама российской разработки, которая конструктивно отличается от используемой в Mercedes-Benz Zetros. Ещё одно отличие КамАЗа от немецкого грузовика — китайские мосты Hande. Заявлено, что снаряжённая масса нового тягача — 12 400 килограммов, нагрузка на тягово-сцепное устройство — 18 750 килограммов.
В модельной линейке автогиганта есть бескапотный аналог модели 65223 — шестиколёсный тягач КамАЗ-65225-53. Российский грузовик комплектуется менее производительным турбодизелем V8 КамАЗ 740.735-400 (400 сил, 1766 Нм) и 16-скоростной механической коробкой передач ZF. Снаряжённая масса КамАЗ-65225-53 — 11 285 килограммов, нагрузка на тягово-сцепное устройство — 22 000 килограммов.
Камскому автогиганту необходим капотный тягач в модельной линейке, чтобы у гоночной команды «КАМАЗ-МАСТЕР» не возникло проблем с омологацией раллийного грузовика с аналогичной кабиной.
Покупкой нового тягача КамАЗ могут заинтересоваться сырьевые компании, которые добывают полезные ископаемые в сложных условиях. Капотный грузовик наверняка окажется дороже бескапотников КамАЗ, но существенно дешевле Mercedes-Benz Zetros.