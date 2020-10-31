Новый капотный тягач КамАЗ: раскрыты характеристики

По информации портала Drom.ru, новый тягач КамАЗ получит не только кабину, но и двигатель от Mercedes-Benz Zetros. Под капотом российского грузовика появится 12,0-литровый рядный шестицилиндровый турбодизель Mercedes-Benz OM457LA, который будет развивать 400 или 428 лошадиных сил (2000 или 2100 Нм крутящего момента) в зависимости от модификации.

Силовой агрегат будет сочетаться с 16-скоростной «механикой» производства ZF, однако в выборе раздаточной коробки сохранится вариативность — покупатели смогут заказать тягач с отечественной «раздаткой» КамАЗ-6522 или немецким аналогом ZF VG 2000/300.