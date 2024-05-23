Дебютировал Kia EV3: дизайн от EV9 и запас хода 600 километров

Серийный EV3 внешне почти в точности копирует прошлогодний шоу-кар. Ему достались элементы современного стиля Kia, впервые примененные на «старшем» EV9. Из особенностей — переосмысленный передок Tiger Face с россыпью светодиодов, оквадраченные колесные арки и блочный дизайн колесных дисков. Коэффициент аэродинамического сопротивления, которого удалось достичь благодаря обтекаемому силуэту и покатой крыше, — 0,267.

В салоне — кластер с цифровой приборной панелью и экраном мультимединой системы одинаковой диагональю 12,3 дюйма. Между ними встроен отдельный пятидюймовый тачскрин для климат-контроля.