Дебютировал Kia EV3: дизайн от EV9 и запас хода 600 километров

Дебютировал Kia EV3: дизайн от EV9 и запас хода 600 километровОжидаемая цена — 30 тысяч долларов, что по нынешнему курсу равно 2,7 миллиона рублей
Серийный EV3 внешне почти в точности копирует прошлогодний шоу-кар. Ему достались элементы современного стиля Kia, впервые примененные на «старшем» EV9. Из особенностей — переосмысленный передок Tiger Face с россыпью светодиодов, оквадраченные колесные арки и блочный дизайн колесных дисков. Коэффициент аэродинамического сопротивления, которого удалось достичь благодаря обтекаемому силуэту и покатой крыше, — 0,267.
В салоне — кластер с цифровой приборной панелью и экраном мультимединой системы одинаковой диагональю 12,3 дюйма. Между ними встроен отдельный пятидюймовый тачскрин для климат-контроля.
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Физические кнопки тоже есть — на руле, дверных картах, под экранами и на центральном тоннеле, в который спрятан выдвижной столик. Использовать его можно только во время стоянки, а комфорта добавят откидные спинки передних сидений. В обивке кресел, потолке, подлокотниках, ковриках и элементах декора в угоду трендам применены переработанный пластик и другие эко-материалы.
Объем заднего багажника равен 460 литрам, переднего — 25.
EV3 построен на платформе E-GMP, как EV9 и другие электрокары Kia и Hyundai. Однако в отличие от топовых моделей у небольшого кроссовера не 800-вольтовая, а 400-вольтовая архитектура.
На старте электрокар будет доступен с одним мотором мощностью 204 лошадиные силы (283 Нм) и двумя вариантами батарей. Емкость стандартной — 58,3 киловатт-часа, Long Range-версии — 81,4 киловатт часа. Последняя обеспечит до 600 километров хода по циклу WLTP, что заметно больше, чем у одноклассников. Кроме того, от быстрой зарядки запас энергии можно будет пополнить с 10 до 80 процентов всего за 31 минуту.
С места до 100 километров в час кроссовер разгоняется за 7,5 секунды. Максимальная скорость составляет 170 километров в час.
Продажи EV3 стартуют с Южной Кореи, а затем электрокар появится в Европе и Великобритании. По предварительным данным, новинка будет стоить примерно 30 тысяч долларов, что в пересчете на рубли составляет 2,7 миллиона. Помимо базового варианта, Kia также показала «горячую» версию GT-Line с оспортивленным дизайном и другими колесами. Ее выведут на рынок позже.