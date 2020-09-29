Logan и Sandero нового поколения полностью рассекречены

В продаже новинки появятся в течение ближайших месяцев, тогда же объявят и цены. По неофициальной информации, в будущем российский Renault Logan тоже «переедет» на платформу CMF-B и изменится внешне по той же схеме, что и европейский вариант. Пока же актуальный Logan можно купить на российском рынке по цене 645-791 тысяча рублей, а Sandero обойдётся в 656-862 тысячи рублей.