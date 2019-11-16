Maserati анонсировала дебют нового спорткара

Больше никаких подробностей о новинке итальянцы пока не сообщили, но скорее всего, речь идёт о долгожданной серийной версии модели Alfieri, которая явилась публике в качестве концепта ещё в марте 2014 года. Автомобиль дебютирует в облике купе, а годом позже должны показать и родстер. Скорее всего, модель получит гибридную силовую установку, однако в будущем не исключено появление и чисто электрической версии. Также в 2020 году ожидается премьера нового поколения GranTurismo.