Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
14:00

Maserati анонсировала дебют нового спорткара

Премьера долгожданной новинки от итальянской марки состоится в 2020 году

Итальянская компания Maserati намекнула в социальных сетях на презентацию нового спортивного автомобиля в мае будущего года.

Maserati недавно поделилась планами на будущее и они выглядят довольно оптимистично по крайней мере, на бумаге. В отличие от «родственников» из Alfa Romeo, марка с трезубцем на эмблеме обещает презентовать сразу несколько новых моделей в ближайшие годы. Первенцем станет «абсолютно новый спорткар», который дебютирует в мае 2020 года. Судя по опубликованному в социальных сетях тизеру, премьера состоится в штаб-квартире «Мазерати» в итальянском городе Модена.

Больше никаких подробностей о новинке итальянцы пока не сообщили, но скорее всего, речь идёт о долгожданной серийной версии модели Alfieri, которая явилась публике в качестве концепта ещё в марте 2014 года. Автомобиль дебютирует в облике купе, а годом позже должны показать и родстер. Скорее всего, модель получит гибридную силовую установку, однако в будущем не исключено появление и чисто электрической версии. Также в 2020 году ожидается премьера нового поколения GranTurismo.