Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
12 февраля, 19:13

Марка Maserati решилась запустить в серию электрический суперкар

На конвейер встанет модель Alfieri, которая заменит GranTurismo

© Maserati Alfieri
Компания Maserati определилась со сроками запуска в производство модели Alfieri, которая заменит собой семейство GranTurismo. Сборка новинки начнется в 2020 году, а до дилеров спорткар доберется к концу того же года. О планах марки было объявлено руководителем бренда Харальдом Вестером на встрече с советником правительства региона Эмилия-Романья, мэром Модены и представителями профсоюза завода Модены, где и планируется выпускать машину.
Загрузка...

Спорткар Alfieri построят по мотивам одноименного концепт-кара, дебютировавшего в 2014 году. Он оснащался 460-сильным восьмицилиндровым атмосферником объемом 4,7 литра и шестиступенчатой роботизированной трансмиссией. Позднее компания Maserati решилась на запуск модели в серию, однако к 2016-му сдвинула сроки начала производства с 2018 года на два-три года из-за сложной финансовой ситуации.

Кадр из презентации Maserati, посвященной новой модельной линейке

Серийный вариант Maserati Alfieri получит алюминиевую модульную платформу, активную аэродинамику, два варианта кузова (купе и кабриолет), а также два вида силовой установки. Модель будет доступна как в гибридном варианте (ДВС, вероятно, станет использоваться только в роли генератора), так в полностью электрическом. Топовая модификация Alfieri сможет ускоряться до «сотни» менее чем за две секунды. Максимальная скорость превысит 300 километров в час.

Maserati выпустит большой гибридный кроссовер и электросуперкар

Помимо Alfieri, до 2022 года в линейке марки появятся Levante и Quattroporte следующего поколения, построенные на модульной платформе, новый кроссовер, который по размерам будет больше Levante.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...