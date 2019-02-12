Марка Maserati решилась запустить в серию электрический суперкар

Спорткар Alfieri построят по мотивам одноименного концепт-кара, дебютировавшего в 2014 году. Он оснащался 460-сильным восьмицилиндровым атмосферником объемом 4,7 литра и шестиступенчатой роботизированной трансмиссией. Позднее компания Maserati решилась на запуск модели в серию, однако к 2016-му сдвинула сроки начала производства с 2018 года на два-три года из-за сложной финансовой ситуации.
Серийный вариант Maserati Alfieri получит алюминиевую модульную платформу, активную аэродинамику, два варианта кузова (купе и кабриолет), а также два вида силовой установки. Модель будет доступна как в гибридном варианте (ДВС, вероятно, станет использоваться только в роли генератора), так в полностью электрическом. Топовая модификация Alfieri сможет ускоряться до «сотни» менее чем за две секунды. Максимальная скорость превысит 300 километров в час.
Помимо Alfieri, до 2022 года в линейке марки появятся Levante и Quattroporte следующего поколения, построенные на модульной платформе, новый кроссовер, который по размерам будет больше Levante.