Марка Maserati решилась запустить в серию электрический суперкар

Компания Maserati определилась со сроками запуска в производство модели Alfieri, которая заменит собой семейство GranTurismo. Сборка новинки начнется в 2020 году, а до дилеров спорткар доберется к концу того же года. О планах марки было объявлено руководителем бренда Харальдом Вестером на встрече с советником правительства региона Эмилия-Романья, мэром Модены и представителями профсоюза завода Модены, где и планируется выпускать машину.