Hyundai представил новый недорогой седан с необычным дизайном

Hyundai Mistra стала технически ближе к Elantra — модель второго поколения базируется на растянутой «тележке» от «младшего» седана. Cпереди — стойки McPherson, сзади — многорычажная конструкция. По габаритам новинка чуть уступает актуальной Sonata: длина/ширина/высота равны 4780/1815/1460 миллиметрам, колёсная база — 2770 миллиметров.
Фото: autohome.com.cn
Линейка силовых агрегатов состоит из 143-сильного «атмосферника» 1.8 и нового 170-сильного турбомотора 1.5 T-GDI. Базовые Mistra комплектуются вариатором, который пришёл на смену «автомату», а топ-версии сохранили роботизированную 7-скоростную трансмиссию с двумя сцеплениями. Привод исключительно передний.
Особняком стоит полностью электрическая версия Hyundai Mistra — у неё иной передний бампер, место радиаторной решётки заняла заглушка, а бензиновый ДВС уступил место 183-сильному электромотору. Тяговая батарея ёмкостью 56,5 киловатт-часа гарантирует автономность на уровне 520 километров, но запас хода рассчитан по устаревшему циклу NEDC.
Фото: Интерьер новой Hyundai Mistra, autohome.com.cn
Интерьер новой Mistra скроен по лекалам современных Hyundai, но архитектура передней панели больше всего напоминает актуальную Elantra. Виртуальная приборная панель диагональю 12,3 дюйма и тачскрин информационно-развлекательного комплекса аналогичного размера объединены под одним стеклом; блок климат-контроля сенсорный; режимы движения выбираются кнопочным пультом; есть большая площадка для беспроводной зарядки гаджетов.
Опционально Mistra можно оснастить кожаным салоном, передними сиденьями с электрорегулировками, панорамной крышей, адаптивным круиз-контролем и восемью подушками безопасности. Однако базовый седан окажется менее укомплектованным, ведь целевая аудитория модели — корпоративные клиенты.
В Китае новая Hyundai Mistra поступит в продажу в начале 2021 года. Цены пока не объявлены, но местные СМИ рассчитывают, что седан окажется недорогим и будет минимум на 25 процентов дешевле, чем Sonata. В качестве точки отсчёта можно взять отметку 150 тысяч юаней (1,74 миллиона рублей) — столько стоит Mistra уходящего поколения. За пределами Поднебесной Hyundai Mistra не появится.