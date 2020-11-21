Hyundai представил новый недорогой седан с необычным дизайном

Линейка силовых агрегатов состоит из 143-сильного «атмосферника» 1.8 и нового 170-сильного турбомотора 1.5 T-GDI. Базовые Mistra комплектуются вариатором, который пришёл на смену «автомату», а топ-версии сохранили роботизированную 7-скоростную трансмиссию с двумя сцеплениями. Привод исключительно передний.

Особняком стоит полностью электрическая версия Hyundai Mistra — у неё иной передний бампер, место радиаторной решётки заняла заглушка, а бензиновый ДВС уступил место 183-сильному электромотору. Тяговая батарея ёмкостью 56,5 киловатт-часа гарантирует автономность на уровне 520 километров, но запас хода рассчитан по устаревшему циклу NEDC.