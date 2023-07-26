Представлен Mitsubishi L200 нового поколения

Представлен Mitsubishi L200 нового поколенияПремьера модели состоялась в Таиланде — там пикап продается под именем Triton
Компания Mitsubishi предтавила пикап L200 шестого поколения. L200, также известный как Triton, со сменой поколения сохранил рамную конструкцию, но рама теперь новая — она прочнее и жестче, чем у предшественника. Кроме того, пикап преобразился и обзавелся новым более мощным дизельным двигателем. А вот модные опции, вроде цифровой панели приборов и сенсорного блока управления климат-контролем, Тритону не положены.
L200 пятого поколения присутствовал на рынке с 2014 года, а в 2018-м пережил рестайлинг. Теперь же к запуску готовится шестая генерация пикапа, которую нетрудно отличить от предшественника: у неё более брутальный угловатый кузов, увеличенная радиаторная решетка и новая двухъярусная оптика. В самой компании новую дизайнерскую концепцию именуют Beast Mode («режим зверя»).
Новый L200/Triton по всем параметрам превосходит модель пятого поколения — он выше, длиннее и шире, увеличилось и расстояние между осями. Кузов стал прочнее за счет использования сверхвысокопрочной стали, прочнее стала и рама: жесткость на кручение увеличилась на 60 процентов, а на изгиб — на 40 процентов. Спереди у пикапа независимая подвеска на двойных поперечных рычагах, сзади — неразрезной мост на рессорах. Задние тормоза у Тритона барабанные.
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В салоне по-прежнему аналоговая панель приборов и обилие физических кнопок, при этом сам салон стал просторнее, а в отделке теперь используется более качественный пластик. Улучшилось и качество материалов обивки кресел.
«Шестой» L200/Triton предложат с новым дизельным двигателем, впервые дебютировавшем в прошлом году на Nissan Caravan. Это 2,4-литровый агрегат, который доступен в трех вариантах форсировки — 150 лошадиных сил, 184 силы и 204 силы, причем прежде 204-сильной модификации у пикапа не было. Агрегат работает с шестиступенчатой «механикой» либо шестидиапазонным автоматом Jatco. Привод — задний либо полный. Причем полноприводных версий две: жестко-подключаемый полный привод Easy Select 4WD и Super Select 4WD-II с центральным дифференциалом (распределяет тягу в пропорции 40:60 в пользу задней оси), понижающей передачей и несколькими режимами работы для разных типов покрытия.
Еще одно новшество — система AYC (Active Yaw Control), которая подтормаживает внутреннее переднее колесо для уменьшения радиуса поворота. Также появились электроусилитель руля, адаптивный круиз-контроль и комплекс электронных ассистентов, включая систему удержания в полосе движения.
Первым рынком для Mitsubishi Triton шестого поколения стал Таиланд — тут же расположен и завод, где налажено производство японских пикапов. В 2024 году модель появится в Японии, а вот в России ее ждать не стоит. Mitsubishi, как и многие другие зарубежные автопроизводители, свернула деятельность в стране, не собирает машины в России и не поставляет новые автомобили на наш рынок. Впрочем, у Тритона есть шанс добрать до России параллельными путями.