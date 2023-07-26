Представлен Mitsubishi L200 нового поколения

L200 пятого поколения присутствовал на рынке с 2014 года, а в 2018-м пережил рестайлинг. Теперь же к запуску готовится шестая генерация пикапа, которую нетрудно отличить от предшественника: у неё более брутальный угловатый кузов, увеличенная радиаторная решетка и новая двухъярусная оптика. В самой компании новую дизайнерскую концепцию именуют Beast Mode («режим зверя»).

Новый L200/Triton по всем параметрам превосходит модель пятого поколения — он выше, длиннее и шире, увеличилось и расстояние между осями. Кузов стал прочнее за счет использования сверхвысокопрочной стали, прочнее стала и рама: жесткость на кручение увеличилась на 60 процентов, а на изгиб — на 40 процентов. Спереди у пикапа независимая подвеска на двойных поперечных рычагах, сзади — неразрезной мост на рессорах. Задние тормоза у Тритона барабанные.