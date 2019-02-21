Пикап, который смог

Большой Mitsubishi отрывает от земли все четыре колеса, пролетает пару метров и грузно плюхается на грунтовую трассу, тут же оседая на торможении перед затяжным поворотом. Скользя боком, он отправляет прилив пыли в воздух, и она не успевает осесть, как большая машина уже скрывается за поворотом.

Хироси Масуока знает, что ему за это ничего не будет.

Он подбрасывает и роняет новый автомобиль снова и снова. У него нет никакого пиетета перед техникой, он давно не боится за свои позвонки. По его лицу видно, что вопрос поиска точки торможения волнует его меньше, чем мысли о том, что сегодня на обед в его родном доме в Ируме, что в префектуре Саитама.