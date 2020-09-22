Представлен новый Opel Mokka: цены, моторы и сроки появления на рынке

Салон выполнен в минималистичном стиле. Новый Opel Mokka получил полностью цифровой кокпит нового поколения Pure Panel, который состоит из двух экранов: 12-дюймовой виртуальной приборной панели и 7- либо 10-дюймового (в зависимости от комплектации) дисплея мультимедийной системы.

В списке доступного оборудования заявлены беспроводная зарядка, водительское кресло с функцией массажа, адаптивные светодиодные матричные фары, круиз-контроль, система мониторинга рядности движения и камера заднего вида с углом обзора 180 градусов.