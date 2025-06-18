Электрокар Nissan Leaf сменил поколение

Новый Nissan Leaf построен на общей с Renault Scenic E-Tech и Alpine A390 платформе CMF-EV / AmpR Medium, потому вместо задней полузависимой балки у него многорычажка. Установленный спереди электромотор объединен в единый блок с редуктором и инвертором. Он на 10% компактнее прежнего модуля и благодаря новым крепежам на 75% менее вибронагруженный. Отдача в паре с батареей емкостью 52,9 киловатт-часа составляет 174 лошадиные силы и 345 Нм крутящего момента. Но если выбрать аккумулятор на 75,1 киловатт-часа, то цифры будут другими: 214 сил и 355 Нм.