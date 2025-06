Электрокар Nissan Leaf сменил поколение

Также доступна беспроводная зарядка, до восьми USB-портов, панорамная крыша из электрохромного стекла с четырьмя уровнями прозрачности и аудиосистема Bose Personal Plus, часть динамиков которой интегрирована в передние подголовники. Все сиденья нового Leaf имеют конструкцию Zero Gravity, снижающую нагрузку на позвоночник и другие части тела, и могут быть обиты тканью, кожзамом либо похожим на настоящую кожу материалом TailorFit. Из электронных помощников заявлена система кругового обзора 3D Intelligent Around View Monitor, функция «прозрачного капота» и широкоугольный режим передней камеры.