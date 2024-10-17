Nissan Murano сменил поколение, радикально преобразился и получил мотор от Infiniti

Если в высоту и длину Murano прибавил незначительные миллиметры, то ширина увеличилась на 66 миллиметров, за счет чего салон стал просторнее, а багажник — вместительнее. Теперь его объем составляет 932 литра вместо прежних 909 (по американской методике SAE). Наконец, между рядами сидений стало на 20 миллиметров больше пространства.

Из других изменений — увеличился дорожный просвет, который теперь составляет 211 миллиметров против 175 миллиметров у предшественника. Стандартный размер колесных дисков — 18 дюймов, но за доплату можно установить 21-дюймовые.