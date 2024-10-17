Nissan Murano сменил поколение, радикально преобразился и получил мотор от Infiniti

Nissan Murano сменил поколение, радикально преобразился и получил мотор от InfinitiЭто первая столь глубокая модернизация модели за последние десять лет
Nissan Murano третьего поколения выпускался без существенных обновлений с 2014 года и вот наконец сменил поколение на одном из главных рынков — в США. Теперь у кроссовера эффектная внешность в стиле китайского Pathfinder: массивная радиаторная решетка со встроенными в нее горизонтальными линиями дневных ходовых огней, по бокам вдоль крыши протянулся широкий дугообразный молдинг, а сама крыша доступна в контрастном черном цвете. Сзади — расходящиеся от логотипа Nissan полосы сплошного заднего фонаря и крупная надпись с названием модели. Имя Murano выгравировано и спереди автомобиля на глянцевой черной вставке под кромкой капота.
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Если в высоту и длину Murano прибавил незначительные миллиметры, то ширина увеличилась на 66 миллиметров, за счет чего салон стал просторнее, а багажник — вместительнее. Теперь его объем составляет 932 литра вместо прежних 909 (по американской методике SAE). Наконец, между рядами сидений стало на 20 миллиметров больше пространства.
Из других изменений — увеличился дорожный просвет, который теперь составляет 211 миллиметров против 175 миллиметров у предшественника. Стандартный размер колесных дисков — 18 дюймов, но за доплату можно установить 21-дюймовые.
Интерьер полностью перекроили. Вместо аналоговых приборов теперь цифровая панель диагональю 12,3 дюйма — такого же размера и центральный тачскрин. Управление климат-контролем вынесено в отдельный сенсорный блок, а переключение передач осуществляется с кнопочного пульта. Впервые для Murano стал доступен проекционный дисплей, а передние кресла, помимо вентиляции и подогрева, могут быть оснащены функцией массажа. Заявлена система активного шумоподавления, в дорогих комплектациях кроссоверу положена аудиосистема Bose с десятью динамиками. Кроме того, у топового Murano появилась центральная подушка безопасности, которая раскрывается между передними сиденьями.
Из других нововведений — электрический усилитель руля вместо гидроусилителя и фирменный полуавтопилот ProPilot Assist с адаптивным круиз-контролем и удержанием автомобиля в полосе.
Атмосферный мотор объемом 3,5 литра мощностью 264 лошадиные силы ушел в прошлое, вместо него «четвертый» Murano получил бензиновую «турбочетверку» объемом 2,0 литра, знакомую по моделям Infiniti. Она развивает 244 лошадиные силы и может изменять степень сжатия в диапазоне от 14:1 до 8:1. Вместо вариатора теперь классический девятидиапазонный автомат. У кроссовера начального уровня привод передний, а во всех остальных версиях полный, с муфтой подключения задней оси.
Старт производства новинки намечен на начало 2025 года. В США модель предложат в четырех комплектациях, однако цены пока не объявлены. Nissan Murano уходящего поколения американцы могут купить за 38 740 долларов без учета налогов и доставки, что в пересчете по курсу сегодняшнего дня составляет 3,77 миллиона рублей.