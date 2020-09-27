Skoda подтвердила скорую премьеру новой Fabia

Инсайдеры полагают, что технически новая Skoda Fabia будет очень близка к Volkswagen Polo, Seat Ibiza и Audi A1. После перехода на платформу MQB A0 малолитражка может лишиться дизелей, а гамма моторов будет состоять из трёхцилиндровых бензиновых 1,0-литровых агрегатов и гибридов. Полностью электрическая Fabia в планы Skoda пока не входит.

В беседе с корпоративным изданием Томас Шефер отверг предположения о том, что Skoda станет «дешёвым брендом» концерна Volkswagen. Новый руководитель подчеркнул, что основными конкурентами чешской марки останутся корейские, японские и французские автопроизводители, так что слухи о том, что Skoda станет «аналогом бренда Dacia» можно считать несостоятельными.