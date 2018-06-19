Новый Audi A1: виртуальная приборка и 200-сильный мотор

Компания Audi представила хэтчбек A1 нового поколения. Модель переехала на новую платформу, лишилась трехдверных модификаций и получила модификацию с 200-сильным двигателем.

Габаритная длина хэтчбека составляет 4030 миллиметров, ширина – 1740 миллиметров, высота – 1410 миллиметров, а размер колесной базы достигает 2560 миллиметров. Таким образом, новинка стала на 76 миллиметров длиннее и на 12 миллиметров ниже предшественника. Ширина не изменилась, но расстояние между осями у новинки больше на 91 миллиметр.

Объем багажника хэтчбека увеличилась на 65 литров – до 335 литров. При сложенных спинках задних кресел свободное пространство в отсеке увеличится до 1090 литров (+170 литров).

В основе нового Audi A1 лежит модульная платформа MQB-A0, которая уже используется на VW Polo и Seat Ibiza. Спереди установлен McPherson, а сзади – балка. В качестве опции будет предлагаться спортивный и более жесткий вариант подвески, а также вариант с адаптивными амортизаторами. Их можно заказать и в составе спорт-пакетов, которые также включат более мощные тормоза, окрашенные в красный цвет суппорты и звуковой генератор, усиливающий в салоне звук мотора.

Новинка вышла на рынок в четырех модификациях. Первые две – 25 TFSI и 30 TFSI – оснащаются трехцилиндровым бензиновым турбомотором объемом один литр, выдающими 96 и 118 сил. Версия 35 TFSI имеет 1,5-литровую «четверку» мощностью 150 сил, а топовый вариант (40 TFSI) комплектуется двухлитровым 200-сильным двигателем.

Моторы работают в паре с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «роботом». Для самого мощного двигателя предлагается безальтернативная преселективная трансмиссия. Полного привода для модели не предусмотрено.

В базовой комплектации хэтчбек будет оснащаться электронной приборной панелью, однако за доплату можно заказать ее более продвинутый вариант с улучшенной графикой. Также в оснащение модели войдет мультимедийный комплекс с дисплеем диагональю 8,8 или 10,1 дюйма. В последнем случае экран сможет распознавать рукописный текст и отвечать вибрацией на нажатия.