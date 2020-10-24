Представлен новый рамный внедорожник SsangYong Rexton

Вопреки предположениям инсайдеров, моторную гамму Rexton не расширили: в линейке остались прежние двигатели — турбодизель 2.2 и бензиновая «турбочетвёрка» 2.0. Агрегат на «тяжёлом» топливе стал мощнее на 15 сил и теперь выдаёт 202 лошадиные силы, а на смену 7-диапазонному «автомату» пришла 8-скоростная автоматическая коробка передач. Бензиновый 2,0-литровый мотор сочетается со старым «автоматом» Aisin c шестью передачами.

Ещё один апгрейд — отказ от гидравлического усилителя руля в пользу электрического. Других изменений не заявлено: Rexton по-прежнему рамный внедорожник с задним приводом, жёстко подключаемой передней осью и понижающей передачей.